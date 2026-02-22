12 lễ hội đầu năm vui nhất miền Bắc

(VTC News) -

Mỗi độ Tết đến xuân về, khi những cành đào Nhật Tân còn đẫm sương sớm, khi mưa phùn giăng nhẹ trên mái đình cổ kính, miền Bắc bước vào mùa lễ hội rộn ràng nhất trong năm. Từ mùng 4, mùng 5 tháng Giêng cho tới hết tháng Ba Âm lịch, khắp các làng quê, đô thị, đền chùa, quảng trường đều rực cờ hội. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng gọi nhau í ới đi trẩy hội làm nên nhịp điệu riêng của mùa xuân phương Bắc.

12 lễ hội đầu năm nổi bật nhất miền Bắc

Dưới đây là 12 lễ hội đầu năm vui tươi và đặc sắc nhất miền Bắc, với thời gian, địa điểm cụ thể, để bất kỳ du khách nào cũng có thể hòa mình vào sắc màu tươi mới của năm mới.

Lễ hội Gióng

Diễn ra từ mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng Âm lịch tại đền Sóc, Sóc Sơn, Hà Nội. Lễ hội tưởng nhớ Thánh Gióng, vị anh hùng đánh giặc Ân trong truyền thuyết. Phần lễ gồm rước kiệu, tế thánh trang nghiêm. Phần hội sôi nổi với nghi thức phát lộc hoa tre, biểu tượng cho vũ khí của Thánh Gióng. Không khí đông vui, rộn rã ngay từ sáng sớm. Năm 2010, lễ hội được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, càng làm tăng sức hút mỗi độ xuân về.

Lễ hội Gióng đền Sóc là sự kiện văn hoá, tín ngưỡng lớn bậc nhất của Hà Nội, hàng năm thu hút hàng triệu du khách thập phương đến tham quan, vui chơi. (Ảnh: Tạp chí Người Hà Nội)

Lễ hội chùa Hương

Khai hội từ mùng 6 tháng Giêng và kéo dài đến hết tháng Ba Âm lịch tại Mỹ Đức, Hà Nội. Đây là một trong những lễ hội dài ngày và đông khách nhất miền Bắc. Du khách ngồi thuyền trên suối Yến, len qua núi đá vôi trùng điệp để vào động Hương Tích. Tiếng mái chèo khua nước, tiếng chuông chùa ngân vang giữa núi rừng tạo nên không khí vừa linh thiêng vừa thơ mộng. Mỗi chuyến đò là một hành trình du xuân đầy háo hức.

Lễ hội Yên Tử

Bắt đầu từ mùng 10 tháng Giêng và kéo dài đến hết tháng Ba Âm lịch tại khu di tích danh thắng Yên Tử, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đây là trung tâm Phật giáo Trúc Lâm, gắn với Phật hoàng Trần Nhân Tông. Dòng người hành hương leo núi, qua chùa Hoa Yên, chùa Đồng trong sương sớm. Không khí lễ hội vừa náo nhiệt vừa tĩnh tại. Những bậc đá phủ rêu xanh như nối quá khứ với hiện tại trong bước chân du khách.

Lễ hội Lim

Tổ chức ngày 12 và 13 tháng Giêng Âm lịch tại Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Đây là không gian của dân ca quan họ. Liền anh, liền chị trong áo tứ thân, khăn mỏ quạ hát đối đáp trên thuyền rồng, dưới gốc đa, bên triền đồi Lim. Du khách không chỉ nghe mà còn có thể giao lưu, xin chữ, tham gia các trò chơi dân gian. Cả vùng Kinh Bắc như bừng tỉnh trong làn điệu mượt mà đầu năm.

Đến với hội Lim, du khách được nghe những làn điệu quan họ của các liền anh, liền chị. (Ảnh: Văn Chương)

Lễ hội đền Trần

Diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng Giêng Âm lịch tại phường Nam Định, Ninh Bình. Nghi thức khai ấn vào đêm 14 rạng sáng 15 tháng Giêng thu hút hàng vạn người. Người dân tin rằng xin ấn đầu năm sẽ gặp may mắn, thuận lợi trong công việc và học hành. Sân đền rực sáng ánh đèn, tiếng trống hội vang lên giữa biển người tạo nên khung cảnh đặc biệt của đêm xuân.

Lễ hội khai ấn đền Trần

Tổ chức từ 13 đến 16 tháng Giêng Âm lịch tại Long Hưng, Hưng Yên. Đây là vùng đất phát tích nhà Trần. Bên cạnh nghi lễ khai ấn còn có rước nước, tế lễ, biểu diễn võ thuật cổ truyền. Không khí lễ hội đậm chất làng quê Bắc Bộ, vừa trang nghiêm vừa gần gũi.

Hội xuân Tam Chúc

Khai hội từ ngày 12 tháng Giêng Âm lịch tại khu du lịch tâm linh Tam Chúc, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. Quần thể chùa nằm giữa hồ nước rộng lớn, núi non bao quanh tạo nên cảnh quan ấn tượng. Du khách vãn cảnh, dâng hương, chụp ảnh lưu niệm trong không gian rộng mở. Những ngày đầu năm, từng dòng người nối nhau qua cầu đá, lên điện Tam Thế trong tiếng chuông ngân vang.

Lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn

Tổ chức vào mùng 7 tháng Giêng Âm lịch tại Duy Tiên, Ninh Bình. Lễ hội tái hiện tích vua Lê Đại Hành xuống đồng cày ruộng khuyến nông. Hình ảnh lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức cày tịch điền mang ý nghĩa cầu cho mùa màng bội thu. Sắc cờ rực rỡ trên cánh đồng, tiếng trống hội vang lên giữa không gian làng quê tạo nên bức tranh xuân sống động.

Lễ hội đền Hùng

Chính hội vào ngày 10 tháng Ba Âm lịch tại Khu di tích lịch sử đền Hùng tại Việt Trì, Phú Thọ. Đây là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp để người dân cả nước hướng về cội nguồn. Hàng vạn người hành hương lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Phần hội có hát xoan, thi gói bánh chưng, giã bánh giầy. Không khí trang trọng xen lẫn niềm tự hào dân tộc.

Lễ hội đền Hùng không chỉ thu hút du khách trong nước mà nhiều kiều bào cũng về chơi hội trong ngày nào. (Ảnh: Quý Đoàn)

Lễ hội Côn Sơn

Diễn ra từ ngày 15 đến 23 tháng Giêng Âm lịch tại khu di tích Côn Sơn, Chí Linh, Hải Phòng. Lễ hội gắn với thiền phái Trúc Lâm và danh nhân Nguyễn Trãi. Du khách vừa dâng hương vừa tham quan giếng Ngọc, suối Côn Sơn, rừng thông cổ thụ. Tiếng chuông chùa ngân giữa núi rừng đầu xuân mang lại cảm giác thanh tịnh mà vẫn rộn ràng bởi dòng người trẩy hội.

Lễ hội chùa Keo

Tổ chức vào mùng 4 tháng Giêng Âm lịch tại Vũ Thư, Hưng Yên. Chùa Keo nổi tiếng với kiến trúc gỗ thế kỷ XVII. Lễ hội có thi bơi chải trên sông, múa ếch vồ, biểu diễn trống hội. Người dân và du khách đứng kín hai bên bờ xem đua thuyền, cổ vũ trong tiếng hò reo vang dội.

Lễ hội đền Bà Chúa Kho

Diễn ra suốt tháng Giêng tại phường Vũ Ninh, Bắc Ninh. Người dân đến “vay lộc” đầu năm với mong muốn làm ăn phát đạt. Từ sáng sớm, dòng người đã tấp nập dâng lễ, ghi sớ. Không khí vừa thành kính vừa nhộn nhịp như một phiên chợ xuân đặc biệt.

Mười hai lễ hội, mười hai sắc màu khác nhau, nhưng đều chung một tinh thần hân hoan đón năm mới. Ở đó có tín ngưỡng dân gian, có lịch sử, có âm nhạc, có trò chơi truyền thống và trên hết là sự gặp gỡ của cộng đồng. Đi giữa những dòng người áo mới, nghe tiếng trống hội vang lên giữa tiết trời se lạnh, ta cảm nhận rõ nhịp sống mùa xuân đang chảy trong từng ngôi làng, từng mái chùa miền Bắc.

Lễ hội đầu năm không chỉ là chuyến đi cầu an, cầu lộc, mà còn là dịp để mỗi người tìm lại ký ức văn hóa, để trẻ em biết thêm truyền thống quê hương, để người lớn tạm gác lo toan. Sắc màu cờ hội, tiếng hát quan họ, hương khói trầm quyện trong gió xuân đã tạo nên bức tranh tươi vui, ấm áp, mở ra một năm mới đầy hy vọng.