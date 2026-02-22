Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 23/2/2026 - XSPY 23/2

XSPY 23/2. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 23/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSPY 23/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 23/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 23/2/2026 - Xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 23/2/2026

Xem lại KQXS Phú Yên các ngày quay số mở thưởng gần đây nhất

Cơ cấu giải thưởng XSPY

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng giải khi trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai có đài Huế, Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba do đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu có đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy có đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 23/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.