Nguyên tắc vàng trong thiết kế nhà phố tân cổ điển

(VTC News) -

Nhà phố tân cổ điển đang trở thành xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn nhờ vẻ đẹp sang trọng, bền vững theo thời gian nhưng vẫn phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Tuy nhiên, để tạo nên một công trình đúng chuẩn thẩm mỹ và công năng, gia chủ cần tuân thủ những nguyên tắc thiết kế quan trọng. Việc cân bằng giữa tỷ lệ kiến trúc, chi tiết trang trí và yếu tố công năng chính là chìa khóa giúp nhà phố tân cổ điển giữ được giá trị lâu dài.

Dưới đây là những nguyên tắc không thể bỏ qua khi thiết kế nhà phố tân cổ điển:

Cân đối tỷ lệ kiến trúc

Nguyên tắc quan trọng nhất của phong cách tân cổ điển nằm ở tỷ lệ. Khác với kiến trúc cổ điển thiên về sự đồ sộ, nhà phố tân cổ điển cần tiết chế để phù hợp chiều ngang hạn chế.

Mặt tiền thường được chia theo bố cục đối xứng, tạo cảm giác vững chãi và trang nhã. Các mảng tường, cửa sổ, ban công phải được sắp xếp theo trục rõ ràng, tránh lệch lạc hoặc quá nhiều chi tiết gây rối mắt. Kiến trúc sư thường sử dụng tỷ lệ vàng trong phân chia tầng và chiều cao để tổng thể ngôi nhà trông thanh thoát hơn dù diện tích không lớn.

Mặt tiền nhà phố tân cổ điển thường được chia theo bố cục đối xứng. (Ảnh: NEOHouse)

Tiết chế hoa văn, ưu tiên sự tinh tế

Một sai lầm phổ biến là lạm dụng phào chỉ và họa tiết trang trí. Phong cách tân cổ điển đề cao sự tinh giản so với cổ điển truyền thống, vì vậy các chi tiết cần được chọn lọc kỹ lưỡng.

Hoa văn thường tập trung ở các vị trí nhấn như đầu cột, viền cửa, ban công hoặc mái. Những đường phào mảnh, sắc nét giúp tạo chiều sâu cho mặt tiền mà không làm công trình trở nên nặng nề. Sự tinh tế nằm ở mức độ vừa đủ, không phải càng nhiều chi tiết càng đẹp.

Màu sắc trang nhã

Gam màu đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện tinh thần tân cổ điển. Những tông màu trung tính như trắng, kem, be, ghi sáng hoặc vàng nhạt thường được lựa chọn vì mang lại cảm giác sang trọng và dễ kết hợp vật liệu.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, màu sắc còn cần phù hợp khí hậu đô thị. Các gam sáng giúp giảm hấp thụ nhiệt, giữ cho ngôi nhà mát mẻ hơn, đồng thời hạn chế lỗi thời theo xu hướng. Việc phối màu nên theo nguyên tắc tối đa ba tông chủ đạo để tránh cảm giác rối mắt.

Thiết kế mặt tiền phù hợp không gian phố

Nhà phố thường nằm sát nhau, vì vậy mặt tiền chính là điểm tạo dấu ấn riêng. Tuy nhiên, thiết kế cần hài hòa với cảnh quan chung thay vì quá phô trương.

(Ảnh: Anviethouse)

Ban công sắt mỹ thuật, cửa vòm nhẹ hoặc hệ cột giả là những chi tiết thường được sử dụng để tăng chiều sâu kiến trúc. Ngoài ra, việc kết hợp cây xanh ở ban công hoặc tầng thượng giúp công trình mềm mại hơn, giảm cảm giác khô cứng của vật liệu bê tông.

Lựa chọn vật liệu phù hợp

Vật liệu đóng vai trò quyết định độ bền và giá trị lâu dài của công trình. Đá ốp mặt tiền, sơn hiệu ứng, lan can sắt sơn tĩnh điện hay cửa nhôm kính cao cấp thường được sử dụng để vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa giảm chi phí bảo trì.

Xu hướng hiện nay là kết hợp vật liệu hiện đại với hình thức tân cổ điển, giúp ngôi nhà giữ được vẻ sang trọng nhưng vẫn phù hợp đời sống đô thị năng động.

Ánh sáng

Hệ thống chiếu sáng ngoại thất là điểm hoàn thiện quan trọng. Đèn tường, đèn hắt cột hoặc ánh sáng vàng nhẹ giúp làm nổi bật các đường nét kiến trúc vào ban đêm. Nếu được bố trí hợp lý, ánh sáng có thể khiến mặt tiền trở nên sang trọng hơn mà không cần thêm chi tiết trang trí.