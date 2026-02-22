Doanh số xe điện toàn cầu chững lại, Tesla đối mặt nhiều thách thức

(VTC News) -

Sau nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường xe điện toàn cầu có dấu hiệu chững lại trong những tháng đầu năm 2026. Diễn biến này tạo ra áp lực không nhỏ đối với các hãng sản xuất ô tô điện, đặc biệt là Tesla - doanh nghiệp từng được xem là biểu tượng của cuộc cách mạng xe điện trên thế giới.

Một trong những mẫu xe điện của hãng Tesla

Theo các số liệu thị trường mới công bố, doanh số xe điện toàn cầu trong tháng 1/2026 giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là mức sụt giảm đáng chú ý trong bối cảnh ngành công nghiệp xe điện đã trải qua nhiều năm tăng trưởng nhanh nhờ các chính sách khuyến khích chuyển đổi năng lượng và sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng.

Sự suy giảm diễn ra rõ rệt tại nhiều thị trường lớn. Tại khu vực Bắc Mỹ, doanh số xe điện trong tháng 1 giảm tới 33%. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu đến từ việc một số chương trình hỗ trợ và ưu đãi của chính phủ đối với xe điện được điều chỉnh hoặc thu hẹp.

Bên cạnh đó, giá xe điện tại nhiều thị trường vẫn ở mức cao khiến người tiêu dùng trở nên thận trọng hơn trong quyết định mua sắm, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.

Trong khi đó, tại Trung Quốc - thị trường xe điện lớn nhất thế giới – doanh số cũng có dấu hiệu suy giảm khi một số chính sách ưu đãi dành cho người mua xe điện bị cắt giảm. Thị trường này đồng thời chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các hãng xe, đặc biệt là sự vươn lên mạnh mẽ của các nhà sản xuất nội địa.

Diễn biến này đã tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Tesla. Tại Trung Quốc, doanh số của hãng này trong tháng 1/2026 chỉ đạt dưới 20.000 xe, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2022. Con số này cho thấy Tesla đang phải đối mặt với nhiều sức ép trong việc duy trì vị thế tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới.

Không chỉ tại Trung Quốc, Tesla cũng đang gặp khó khăn tại một số thị trường khác. Tại châu Âu, doanh số của hãng ghi nhận mức giảm đáng kể ở các quốc gia như Pháp và Anh.

Trong khi đó, nhiều hãng xe điện châu Á đang mở rộng thị phần nhanh chóng tại khu vực này. Đáng chú ý là BYD - nhà sản xuất xe điện lớn của Trung Quốc - đang nổi lên như một đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Tesla khi liên tục tung ra các mẫu xe điện mới với mức giá cạnh tranh.

Ngoài yếu tố cạnh tranh ngày càng gay gắt, một số chuyên gia trong ngành cho rằng Tesla còn gặp bất lợi do danh mục sản phẩm chưa được làm mới kịp thời. Tại nhiều thị trường, mẫu xe phổ biến nhất của hãng vẫn là Tesla Model Y, được giới thiệu từ năm 2021. Trong khi đó, nhiều đối thủ đang liên tục đưa ra các mẫu xe mới với thiết kế và công nghệ được cập nhật nhằm thu hút người tiêu dùng.

Một trong những mẫu xe mới của Tesla

Bên cạnh những thách thức về thị trường, các yếu tố liên quan đến hình ảnh thương hiệu cũng được cho là có tác động nhất định. Một số nhà phân tích cho rằng những phát ngôn và hoạt động chính trị của CEO Elon Musk trong thời gian qua đã gây ra nhiều tranh luận, đặc biệt tại một số quốc gia châu Âu. Điều này phần nào ảnh hưởng đến cách người tiêu dùng nhìn nhận thương hiệu Tesla.

Trước bối cảnh doanh số xe điện toàn cầu sụt giảm và cạnh tranh ngày càng gia tăng, Tesla đang có những điều chỉnh trong chiến lược phát triển dài hạn. Công ty dự kiến tập trung nhiều hơn vào các công nghệ mới, đặc biệt là hệ thống tự lái và dịch vụ robotaxi.

Một trong những dự án đáng chú ý là mẫu taxi tự hành Tesla Cybercab, được kỳ vọng sẽ mở ra hướng phát triển mới cho doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông thông minh.

Nhiều chuyên gia nhận định giai đoạn hiện nay có thể được xem như một ‘mùa đông ngắn hạn’ của ngành xe điện, khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh sau nhiều năm tăng trưởng nóng. Tuy nhiên, về dài hạn, xe điện vẫn được đánh giá là xu hướng chủ đạo của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, khi ngày càng nhiều quốc gia đẩy mạnh các chính sách giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch.