Soi giá những tour du lịch tâm linh 3 miền hút khách nhất đầu năm 2026

Những ngày đầu năm 2026, thị trường du lịch nội địa ghi nhận tín hiệu sôi động rõ nét. Sau kỳ nghỉ Tết, xu hướng du lịch có sự dịch chuyển, ưu tiên các chuyến đi nhẹ nhàng, mang tính trải nghiệm văn hóa và tâm linh. (Ảnh: Báo Nhân dân)
Ngay từ trước kỳ nghỉ Tết, nhiều công ty lữ hành đã giới thiệu nhiều tour du lịch tâm linh kết hợp tham quan, trải nghiệm văn hóa vùng miền. (Ảnh: Traveloka)
Ở miền Bắc, những địa điểm du xuân lễ chùa đầu năm gần Hà Nội như thường được các đơn vị lữ hành tổ chức tour 1 ngày. Mức giá trung bình dao động từ 790.000 - 1,1 triệu đồng/người, phương tiện di chuyển bằng ô tô. (Ảnh: Tour Pro)
Chùa Hương (Hà Nội) là điểm du xuân tâm linh nổi tiếng bậc nhất, thu hút hàng vạn du khách vào mùa lễ hội kéo dài từ mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch.( Ảnh: Facebook)
Giá tour Hà Nội - Chùa Hương 1 ngày đầu năm 2026 dao động khoảng 790.000 - 1,2 triệu đồng/người, tùy thuộc vào chất lượng dịch vụ và thời điểm khởi hành. (Ảnh: Thesinhtour)
Tour du lịch Hà Nội - Yên Tử đầu năm 2026 thường kéo dài 1 ngày, giá từ 950.000 - 1,2 triệu đồng/người, tập trung vào hành trình tâm linh chiêm bái Chùa Đồng, Chùa Hoa Yên và kết hợp tham quan Chùa Ba Vàng (Quảng Ninh). (Ảnh: Trangantravel)
Tour Hà Nội - Tam Chúc - Địa Tạng Phi Lai Tự 1 ngày giá trọn gói dao động khoảng 590.000 - 750.000 đồng/khách, bao gồm xe đưa đón, ăn trưa, vé xe điện/thuyền, bảo hiểm. (Ảnh: Thesingtour)
Tại miền Trung, tour du lịch chùa Thiên Mụ trong ngày tại Huế thường kết hợp tham quan với các điểm nổi tiếng khác như Đại Nội, lăng tẩm, làng nghề, với giá trọn gói dao động khoảng 500.000 - 1,4 triệu đồng/khách. (Ảnh: Cattour)
Tháp Chàm (Ninh Thuận cũ) cũng là một trong những địa điểm du lịch ở miền Trung hút khách nhất thời gian gần đây. Giá tour du lịch Tháp Chàm 1 ngày thường dao động từ 450.000 - 790.000 đồng/người. (Ảnh: Vivulyson)
Chùa Linh Ứng (Đà Nẵng) là địa điểm du lịch tâm linh hút khách bậc nhất miền Trung nhờ vị trí đắc địa lưng tựa núi, mặt hướng biển, kiến trúc độc đáo và cảnh quan hùng vĩ. (Ảnh: Danangfantasticity)
Giá tour nửa ngày hoặc 1 ngày tham quan chùa Linh Ứng (thường kết hợp bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hội An) dao động khoảng 400.000 - 800.000 đồng/người. Nếu đi tour viếng 3 chùa Linh Ứng, mức giá có thể từ 1,5 triệu đồng khách. (Ảnh: Danangfantasticity)
Ở các tỉnh phía Nam, năm nay, Côn Đảo nổi lên như một điểm đến được quan tâm nhiều hơn nhờ không gian yên tĩnh, giàu giá trị văn hóa - tâm linh. (Ảnh: Dulichviet)
Theo khảo sát, tour du lịch Côn Đảo 2 ngày 1 đêm khởi hành từ TP.HCM bằng máy bay, giá dao động 5 - 6 triệu đồng/người. Trong khi đó, tour Hà Nội - Côn Đảo - Hà Nội 3 ngày 2 đêm, giá dao động 8 - 9 triệu đồng/người. (Ảnh: Vietnambooking)
Núi Bà Đen (Tây Ninh) là trung tâm du xuân tâm linh lớn của khu vực phía Nam, thu hút đông đảo du khách dịp Tết. (Ảnh: TTXVN)
Tour ngắn ngày đến Tây Ninh thường kết hợp hành hương, ngắm cảnh và nghỉ ngơi. Giá tour TP.HCM - Núi Bà Đen (Tây Ninh) dao động từ 790.000 - 1,1 triệu đồng/người. (Ảnh: Homepaylater)