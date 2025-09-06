Khách đổ xô mua tour du lịch nước ngoài giảm giá ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 6/9, ngày cuối cùng của Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM tại trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), rất đông khách đến săn tour, không chỉ trùng vào cuối tuần mà còn do là ngày duy nhất mở cửa cho tất cả người dân và du khách.

Hàng trăm gian hàng của doanh nghiệp trong và ngoài nước được trang trí bắt mắt, sôi động đón khách tham quan, trải nghiệm và săn tour.

Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM là hội chợ xúc tiến du lịch duy nhất tại Việt Nam có chương trình người mua quốc tế, bao gồm khách hàng, doanh nghiệp từ các quốc gia...

Điểm đặc biệt của hội chợ này là có rất đông doanh nghiệp và cơ quan xúc tiến du lịch trên thế giới tham gia. Theo ghi nhận, hầu hết gian hàng của cơ quan xúc tiến du lịch trong và ngoài nước đều đông nghịt khách.

Tại gian hàng của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, rất đông khách hàng trẻ tham quan, săn quà tặng. Gian hàng này tổ chức nhiều khu riêng biệt cho từng điểm đến nổi tiếng của Hàn Quốc để khách trải nghiệm, tìm hiểu.

Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản cũng có nhiều chương trình vui chơi, tặng quà cho người dân và du khách khi tham gia các hoạt động tại gian hàng.

Gian hàng của Campuchia gây ấn tượng với công trình Angkor Wat được dựng mô phỏng thu hút khách tham quan. Đây là một trong những khu vực hút rất đông du khách Việt Nam.

Trong nước, các tỉnh thành trọng điểm du lịch tổ chức nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực, trình diễn nghệ thuật để phục vụ người dân, tìm kiếm đối tác, khách hàng.

Như LangBiang Land của Lâm Đồng giới thiệu âm nhạc, rượu cần, cồng chiêng Tây Nguyên hấp dẫn, nhiều đoàn khách quốc tế đã tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa Tây Nguyên.

Trong khi đó, các đơn vị du lịch tại TP.HCM rộn ràng với loạt sự kiện Chào Show, Địa đạo Củ Chi, giới thiệu làng nghề truyền thống... hấp dẫn du khách.

Đặc biệt, du khách rất hào hứng khi được trải nghiệm kính thực tế ảo để “tham quan” các điểm đến nổi tiếng. Nổi bật là mô phỏng khám phá địa đạo Củ Chi, nơi người xem như được trực tiếp bước xuống lòng đất, theo những đường hầm lịch sử...

Bà Trần Phương Linh - Giám đốc Tiếp thị Công nghệ Thông tin của BenThanh Tourist, cho biết gian hàng của công ty kín lịch tiếp các đối tác, nhà mua hàng trong suốt 3 ngày diễn ra hội chợ. Bộ phận lữ hành và các đơn vị thuộc doanh nghiệp này gồm nhà hàng, khách sạn, inbound và outbound đều tất bật.

Để thu hút khách và đối tác, BenThanh Tourist tung ra nhiều ưu đãi, giảm giá sốc cho các tour, chương trình du lịch thu - đông và cuối năm. Mức giảm sâu nhất đến 5 triệu đồng cho những tour châu Âu kết nối các thành phố du lịch nổi tiếng của Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh…Giá tour sau khuyến mãi còn từ 69,99 triệu đồng.

Tương tự, tour Úc và Mỹ được giảm 3 triệu đồng/khách, còn từ 51,99 - 96,99 triệu đồng.

Các hành trình đến Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản giảm khoảng 2 triệu đồng. Giá sau khuyến mãi khám phá Singapore chỉ từ 10,99 triệu đồng, Đài Loan từ 12,59 triệu đồng, Hàn Quốc từ 13,99 triệu đồng, Trung Quốc từ 14,99 triệu đồng, Nhật Bản từ 26,99 triệu đồng...Riêng tour Thái Lan còn từ 6,39 triệu đồng...

Các chùm tour trong nước cũng đồng loạt giảm 1 triệu đồng/khách.

Nhóm khách sạn trong hệ thống này cũng có ưu đãi cho khách đoàn, khách MICE khi đến TP.HCM.

Các gian hàng chật kín khách tìm hiểu điểm đến, kết nối, săn tour trong ngày 6/9.

Các công ty lữ hành khác cũng tung nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá tour nội địa và quốc tế, có doanh nghiệp áp dụng ưu đãi “mua 1 tặng 1” cho nhóm khách đi theo gia đình hoặc nhóm bạn. Du khách không chỉ mua tour tại chỗ mà còn được tư vấn kỹ lưỡng về lịch trình, điểm đến, xu hướng du lịch xanh, an toàn.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết hội chợ năm nay chào đón hơn 250 người mua quốc tế cấp cao đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, Ý, Ấn Độ, Canada…mở ra hơn 12.000 cuộc hẹn giao thương và đón gần 30.000 lượt khách tham quan.

Năm nay, rất nhiều tập đoàn du lịch quốc tế lớn tham gia giao thương hnư Intrepid (Úc), Collette (Mỹ), Go Way (Mỹ), DERTour (Đức), Travco Corporation (Anh), Select Tour (Pháp), Tidesquare (Hàn Quốc), NOL Universe (Hàn Quốc), Fliggy-Alibaba Group (Trung Quốc)…là những khách hàng, đối tác lớn tiềm năng để doanh nghiệp trong nước có thêm nguồn khách và mở rộng thị trường.

Đây cũng là hội chợ xúc tiến du lịch duy nhất tại Việt Nam có chương trình người mua quốc tế, bao gồm những khách hàng, doanh nghiệp từ các quốc gia đến để tìm đối tác và sản phẩm du lịch phù hợp.