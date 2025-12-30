ThaiBinh Seed sẵn sàng cung ứng hơn 2 vạn tấn giống lúa cho vụ Đông Xuân 2026

(VTC News) -

Chuẩn bị cho vụ gieo sấy quan trọng nhất trong năm, các nhà máy chế biến của ThaiBinh Seed hiện đang vận hành hết công suất. Với hệ thống hạ tầng hiện đại, tổng năng lực chế biến của Tập đoàn đạt khoảng 30.000 - 40.000 tấn/năm. Riêng vụ Đông Xuân 2026, đơn vị này dự kiến cung ứng ra thị trường trên 2 vạn tấn hạt giống các loại, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ miền Bắc, miền Trung đến Tây Nguyên.

Trọng tâm cung ứng năm nay là các bộ giống có ưu thế vượt trội về khả năng kháng bệnh và thích ứng biến đổi khí hậu. Trong đó, các dòng lúa thuần chủ lực gồm: TBR225 (có gen kháng bạc lá), BC15 (kháng đạo ôn), TBR97 và lúa thơm TBR39. Ở phân khúc lúa lai, giống Thai Xuyên 111 tiếp tục được ưu tiên nhờ năng suất đột biến và khả năng chịu rét tốt.

Đáng chú ý, toàn bộ lượng giống trước khi xuất xưởng đều được kiểm định nghiêm ngặt tại Phòng thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế VILAS 110 (ISTA). Quy trình này đảm bảo hạt giống đạt tỷ lệ nảy mầm trên 90%, độ đồng đều cao và sức sống bền bỉ ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đầu vụ.

Song song với việc cung ứng, ThaiBinh Seed đã sẵn sàng đội ngũ hơn 200 cán bộ kỹ thuật và hệ thống hơn 500 mô hình trình diễn để hỗ trợ trực tiếp bà con nông dân về quy trình ngâm ủ, gieo mạ và thâm canh bền vững. Sự chuẩn bị bài bản từ hạ tầng công nghệ đến mạng lưới hỗ trợ khẳng định cam kết của ThaiBinh Seed trong việc đồng hành cùng nhà nông hướng tới một vụ Đông Xuân 2026 thắng lợi toàn diện.