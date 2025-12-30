Hà Nội mở thêm lối vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

(VTC News) -

Ngày 30/12, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo về điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Ngọc Hồi – Giải Phóng (khu vực ngõ 15 Ngọc Hồi, phường Yên Sở, Hà Nội) để kết nối vào đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Theo đó, khu vực ngõ 15 Ngọc Hồi đoạn từ Trần Thủ Độ đến lối vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, các phương tiện được phép lưu thông vào cao tốc tại Km182+270. Tại đoạn này, tổ chức giao thông 1 chiều cho các phương tiện đi qua ngõ 15 Ngọc Hồi vào lối kết nối với cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, tốc độ cho phép lưu thông 50km/h.

Khu vực nút giao Giải Phóng – Đỗ Mười – Hoàng Liệt, bổ sung đường nhánh dưới gầm Vành đai 3 trên cao hướng đường Đỗ Mười rẽ trái đi Ngọc Hồi.

Nhánh số 1 (đối diện số nhà 23 đường Đỗ Mười), tổ chức cho các phương tiện để rẽ trái đi Ngọc Hồi, xe khách vào bến xe Nước Ngầm, đồng thời cấm xe tải có khối lượng toàn bộ của xe trên 10 tấn.

Nhánh số 2 (đối diện số nhà 17 đường Đỗ Mười), tổ chức cho các phương tiện để rẽ trái đi Ngọc Hồi, cấm xe tải có khối lượng toàn bộ của xe trên 10 tấn và xe hợp đồng trên 28 chỗ.

Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Ngọc Hồi – Giải Phóng.

Trong phạm vi nút giao này, cấm toàn bộ xe tải, xe khách hướng đường Đỗ Mười và trong đường nhánh (dưới gầm Vành đai 3 trên cao) quay đầu để đi cầu Thanh Trì.

Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, phương tiện từ nhánh Ramp B, Ramp C hướng từ Vành đai 3 trên cao xuống cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ sẽ được điều chỉnh tốc độ lưu thông là 60km/h. Phương tiện đến trước vị trí lối kết nối từ ngõ 15 Ngọc Hồi khoảng 200m, tốc độ cho phép còn 50km/h.

Còn tại khu vực đường gom cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đoạn từ cuối ngõ 15 Ngọc Hồi đến tòa nhà A6 Khu ký túc xá sinh viên sẽ được tổ chức giao thông 1 chiều.

Các phương tiện từ Tứ Hiệp đi đường gom cao tốc lưu thông qua các ngõ sau để ra đường Trần Thủ Độ: Ngõ 161 Ngọc Hồi; ngõ trước tòa A4, A1 của Khu ký túc xá sinh viên.

Phương án tổ chức giao thông này sẽ được thực hiện từ 14h ngày 31/12.