Hà Nội hạn chế xe trên Vành đai 3, kiểm soát phương tiện vào nội đô giờ cao điểm

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Phi Thường - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố đang triển khai hàng loạt dự án lớn liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Trong đó có dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, 7 cây cầu lớn vượt sông Hồng, 2 tuyến đường sắt đô thị (metro) và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình.

Đặc biệt, hai "siêu dự án" vừa được khởi công ngày 19/12: Khu đô thị thể thao Olympic, tổng mức đầu tư 925.000 tỷ đồng và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng.

Song song với đầu tư hạ tầng, Hà Nội tập trung xử lý quyết liệt 4 “điểm nghẽn” liên quan đến lĩnh vực xây dựng gồm: ùn tắc giao thông; ô nhiễm môi trường; ngập úng và trật tự, tái thiết đô thị.

Việc giải quyết ùn tắc giao thông nội đô là một trong những vấn đề "nóng" của Hà Nội. Ảnh: V. Điệp.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, ùn tắc giao thông được xác định là “cuộc chiến lâu dài”, nhưng phải ngay lập tức có các động thái trước mắt để ngăn chặn tình trạng phát triển thêm.

Về lâu dài, giải pháp là đẩy mạnh phát triển vận tải hành khách công cộng sức chở lớn, kèm theo việc hạn chế phương tiện cá nhân và tổ chức giao thông.

Với giải pháp trước mắt, trong tuần này thành phố sẽ phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an) và Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) thực hiện việc hạn chế phương tiện trên Vành đai 3, cấm xe tải trong giờ cao điểm tại Quốc lộ 32, đường Láng - Hòa Lạc ở chiều vào (chiều ra vẫn hoạt động bình thường). Thời điểm dự kiến thực hiện từ 1/1/2026.

Ngoài ra, thành phố dự kiến sẽ hạn chế xe tải vào nội đô giờ cao điểm đối với các loại xe tải mạo danh xe bưu điện, chuyển phát nhanh... gây lộn xộn trong nội đô. Việc này liên quan đến quy định hoạt động giao thông đường bộ, do vậy trong tuần này thành phố sẽ ban hành văn bản thực hiện, thời gian dự kiến cũng từ 1/1/2026.

Cùng với đó, Hà Nội đang triển khai dự án lệnh khẩn cấp về xử lý ùn tắc giao thông tại nút giao Pháp Vân – Cầu Giẽ - một trong những điểm giao thông rất phức tạp của thành phố. Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 1/1/2026.

Về môi trường, Hà Nội triển khai các dự án xử lý ô nhiễm tại bốn con sông nội đô, trong đó đã triển khai tại sông Tô Lịch. Về ô nhiễm không khí, Hà Nội ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối với việc xử lý ngập úng, về tổng thể, lâu dài, thành phố có quy hoạch thoát nước, đề án xử lý chống úng ngập... Về biện pháp trước mắt, ngay sau Đại hội đại biểu đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, thành phố đã triển khai ngay nhiều dự án cấp bách, trong đó có việc xây dựng loạt hồ điều hòa, hệ thống trạm bơm và hệ thống điều tiết, đặt mục tiêu phải hoàn thành trước mùa mưa sang năm.

Công tác trật tự, tái thiết đô thị được triển khai theo hướng hiện đại, gắn với ứng dụng đô thị thông minh, hướng tới xây dựng Thủ đô văn minh, đáng sống.