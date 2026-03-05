Danh sách 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Bắc Ninh

(VTC News) -

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Chũ, Phượng Sơn và các xã: Sơn Động, Đại Sơn, Yên Định, Dương Hưu, Tây Yên Tử, An Lạc, Vân Sơn, Tuân Đạo, Lục Sơn, Trường Sơn, Biên Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Sơn Hải, Tân Sơn, Biên Sơn, Sa Lý, Nam Dương, Kiên Lao, Cẩm Lý, Đông Phú, Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Lũng, Bảo Đài.

Số người ứng cử: 5 người.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Đỗ Thị Việt Hà Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó giám đốc sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh 2 Lê Thị Hoa Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hoá và gia đình, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh 3 Trần Văn Lâm Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác Đại biểu; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội; Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Công tác Đại biểu; Phó Bí thư Chi bộ Thường trực Ủy ban Công tác Đại biểu; Phó Chủ tịch Hội Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ. Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội 4 Leo Thị Lịch Ủy viên BCH Đảng bộ Hội đồng Dân tộc, Phó Bí thư Chi bộ Thường trực Hội đồng Dân tộc, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội 5 Hoàng Thị Xuân Viên chức, Trường Mầm non Hoa sữa, xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường: Tự Lạn, Việt Yên, Nếnh, Vân Hà và các xã: Tân Yên, Ngọc Thiện, Nhã Nam, Phúc Hòa, Quang Trung, Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Hoàng Vân, Xuân Cẩm.

Số người ứng cử: 5 người.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Nguyễn Đức Hùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh 2 Nguyễn Thị Hương Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bắc Ninh 3 Nguyễn Thị Sâm Công chức, phòng Kinh tế UBND xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh 4 Trần Văn Tuấn Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khoá XV tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh Bắc Ninh. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh 5 Dương Thị Hải Yến Giáo viên, Trường mầm non An Dương, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Bắc Giang, Đa Mai, Tiền Phong, Tân An, Yên Dũng, Tân Tiến, Cảnh Thụy và các xã: Lạng Giang, Mỹ Thái, Kép, Tân Dĩnh, Tiên Lục,Yên Thê, Bô Hạ, Đông Kỳ, Xuân Lương, Tam Tiến, Đồng Việt.

Số người ứng cử: 5 người.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Đỗ Văn Chiến Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội 2 Vũ Văn Cường Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở Tài chính 3 Phạm Văn Thịnh Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Nin 4 Nguyễn Thị Hồng Vân Công chức, phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị UBND phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 5 Lương Thị Yên Giáo viên, Trường mầm non Tam Hiệp, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Quang Vinh)

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường: Kinh Bắc, Võ Cường, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh, Nam Sơn, Quế Võ, Phương Liễu, Nhân Hòa, Đào Viên, Bồng Lai và các xã: Chi Lăng, Phù Lãng.

Số người ứng cử đại biểu: 4 người.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Đào Hồng Lan Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế 2 Nguyễn Thị Quý Chi ủy viên Chi bộ, Phó Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh 3 Hà Thanh Quyết Công chức, văn phòng HĐND và UBND phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 3 Trương Bích Thảo Công chức, Ban công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường: Từ Sơn, Tam Sơn, Đông Nguyên, Phù Khê và các xã: Yên Phong, Văn Môn, Tam Giang, Yên Trung, Tam Đa, Tiên Du, Liên Bão, Tân Chi, Đại Đồng, Phật Tích.

Số người ứng cử: 5 người.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Nguyễn Ngọc Bảo Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bí thư Chi bộ Thường trực Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội 2 Nguyễn Thị Huyền Lương Viên chức, trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 3 Nguyễn Như So Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam; Ủy viên BCH Đảng bộ phường Võ Cường; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam 4 Phí Thị Thuy Thủy Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Trần Phú; Giám đốc Công ty TNHH Trung Cao 5 Trần Thị Vân Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khoá XV tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường: Thuận Thành, Mão Điền, Trạm Lộ, Trí Quả, Song Liễu, Ninh Xá và các xã: Gia Bình, Nhân Thắng, Đại Lai, Cao Đức, Đông Cứu, Lương Tài, Lâm Thao, Trung Chính, Trung Kênh.

Số người ứng cử: 4 người.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người.