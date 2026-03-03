Danh sách 35 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Ninh Bình

(VTC News) -

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Ninh Bình (Ảnh: Báo Nhân Dân).

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Kim Bảng, Kim Thanh, Lê Hồ, Nguyễn Ủy, Tam Chúc, Lý Thường Kiệt, Châu Sơn, Phù Vân, Phủ Lý, Liêm Tuyền, Hà Nam, Tiên Sơn, Duy Tiên, Duy Tân, Đồng Văn, Duy Hà.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 02 người.

Số người ứng cử: 04 người.

Danh sách ứng cử viên:

STT Họ và tên Chức vụ 1 Trần Thị Hiền Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam; Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Ninh Bình 2 Lê Thị Nga Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ba Lan; Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Nữ nghị sĩ Việt Nam. 3 Phạm Thị Nhài Tổ phó chuyên môn trường mầm non Yên Định, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình 4 Phạm Tuấn Quang Chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã: Liêm Hà, Tân Thanh, Thanh Lâm, Thanh Liêm, Thanh Bình, Bình Sơn, Bình Mỹ, Bình Lục, Bình An, Bình Giang, Nam Lý, Nhân Hà, Trần Thương, Vĩnh Trụ, Bắc Lý, Nam Xang, Lý Nhân.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 02 người.

Số người ứng cử: 04 người

Danh sách ứng cử viên

STT Họ và tên Chức vụ 1 Phạm Thị Như Hoa Phó Bí thư Đoàn trường, giáo viên ngữ văn trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình 2 Vũ Thị Thu Huyền Chuyên viên Ban Tổ chức, Kiểm tra cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình 3 Phạm Hùng Thắng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình 4 Phạm Anh Tuấn Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường: Hoa Lư, Đông Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Tây Hoa Lư, Yên Sơn, Trung Sơn, Tam Điệp và các xã: Phú Long, Quỳnh Lưu, Thanh Sơn, Cúc Phương, Nho Quan, Phú Sơn, Gia Tường, Gia Lâm, Gia Hưng, Gia Viễn, Gia Trấn, Gia Vân, Đại Hoàng, Gia Phong.

Số đại biều Quốc hội được bầu: 03 người.

Số người ứng cử: 05 người

Danh sách ứng cử viên:

STT Họ và tên Chức vụ 1 Trần Nhật Anh Giáo viên tiếng Anh, Trường Trung học phố thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình 2 Nguyễn Thành Công Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc 3 Bùi Văn Mạnh Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình 4 Phạm Thị Hồng Quyên Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Quản lý Cơ sở lưu trú, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình 5 Trần Thị Hồng Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

Đơn vị bầu cử số 4 gồm phường Yên Thắng và các xã: Đồng Thái, Yên Mạc, Yên Mô, Yên Từ, Khánh Nhạc, Yên Khánh, Khánh Hội, Khánh Thiện, Khánh Trung, Chất Bình, Kim Sơn, Quang Thiện, Phát Diệm, Lai Thành, Định Hóa, Bình Minh, Kim Đông.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 02 người.

Số người ứng cử: 04 người.

Danh sách ứng cử viên:

STT Họ và tên Chức vụ 1 Nguyễn Thị Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Trưởng tiểu ban nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; Chủ tịch Hội nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào 2 Nguyễn Như Thịnh Chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình 3 Mai Văn Tuất Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình 4 Trịnh Thanh Tuyền Chuyên viên Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình

Đơn vị bầu cử số 5 gồm các xã: Hiển Khánh, Minh Tân, Vụ Bản, Liên Minh, Yên Cường, Yên Đồng, Ý Yên, Vạn Thắng, Vũ Dương, Tân Minh, Phong Doanh.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 02 người.

Số người ứng cử: 04 người.

Danh sách ứng cử viên:

STT Họ và tên Chức vụ 1 Nguyễn Hải Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình 2 Bùi Hồng Ngọc Chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình 3 Tô Thành Quyết Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 3; Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân Khu 3 4 Nguyễn Thành Trung Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình

Đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường: Nam Định, Thiên Trường, Đông A, Mỹ Lộc, Thành Nam, Trường Thi, Hồng Quang, Vị Khê và các xã: Nam Hồng, Nam Ninh, Nam Đồng, Nam Minh, Nam Trực.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người.

Số người ứng cử: 05 người.

Danh sách ứng cử viên:

STT Họ và tên Chức vụ 1 Phạm Trọng Cường Chi ủy viên Chi bộ Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội; Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội 2 Nguyễn Thị Bích Đào Giáo viên Tin học, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình 3 Nguyễn Quốc Hùng Phó Bí thư Chi bộ An ninh trật tự; Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội 4 Phan Thị Thùy Linh Chuyên viên Phòng Thông tin, Dân nguyện, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình 5 Phạm Thị Minh Thu Chuyên viên Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình

Đơn vị bầu cử số 7 gồm các xã: Cổ Lễ, Ninh Giang, Cát Thành, Trực Ninh, Minh Thái, Ninh Cường, Quang Hưng, Đồng Thịnh, Nghĩa Hưng, Nghĩa Sơn, Hồng Phong, Quỹ Nhất, Nghĩa Lâm, Rạng Đông, Hải Thịnh, Hải Xuân, Hải An, Hải Tiến, Hải Anh, Hải Hậu, Hải Hưng, Hải Quang.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 03 người.

Số người ứng cử: 05 người.

Danh sách ứng cử viên:

STT Họ và tên Chức vụ 1 Trần Thế Anh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình 2 Nguyễn Văn Hiếu Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình 3 Mai Thị Phương Hoa Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Argentina, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Uruguay. 4 Phạm Đức Nam Phó Trưởng Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình 5 Lê Văn Thế Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Ủy viên Ban kinh tế, ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

Đơn vị bầu cử số 8 gồm các xã: Xuân Hồng, Xuân Giang, Xuân Trường, Xuân Hưng, Giao Ninh, Giao Bình, Giao Thủy, Giao Hưng, Giao Phúc, Giao Hòa, Giao Minh.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 02 người.

Số người ứng cử: 04 người.

Danh sách ứng cử viên: