Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth: Mỹ không tấn công Iran để thay đổi chế độ

Theo CNN, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết các cuộc tấn công của Washington nhằm vào Iran không hướng tới mục tiêu thay đổi chế độ, dù ông thừa nhận ban lãnh đạo tại quốc gia này đã có sự thay đổi.

Ông tuyên bố các hoạt động quân sự nhằm vào Iran sẽ không dẫn tới một “cuộc chiến tranh không hồi kết", đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của Washington là phá hủy năng lực tên lửa, lực lượng hải quân và các cơ sở hạ tầng an ninh then chốt của Tehran.

“Đây không phải là một cuộc chiến lật đổ chế độ theo đúng nghĩa, nhưng chế độ chắc chắn đã thay đổi và thế giới trở nên tốt đẹp hơn nhờ điều đó”, ông nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo về chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran, diễn ra tại Lầu Năm Góc ngày 2/3. (Nguồn: CNN)

Bên cạnh đó, ông cho biết Mỹ đang tiến hành các đòn tấn công với độ chính xác cao và sức mạnh áp đảo.

“Chúng tôi đánh trúng mục tiêu một cách chính xác, mạnh mẽ và không hề do dự”, ông nói.

Tuy vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại có những phát biểu mang hàm ý ủng hộ sự thay đổi chính trị tại Iran. Trong thông điệp đầu tiên gửi tới người dân Iran sau các cuộc không kích, ông kêu gọi họ “nắm lấy quyền kiểm soát vận mệnh của mình” và hướng tới một tương lai thịnh vượng.

“Nước Mỹ đang đứng về phía các bạn với sức mạnh áp đảo và hỏa lực hủy diệt. Đây là thời điểm để các bạn nắm lấy vận mệnh của mình và mở ra một tương lai thịnh vượng, huy hoàng", ông Trump nói.

Bộ trưởng Hegseth cũng khẳng định Mỹ không phải bên khơi mào xung đột, cho rằng Iran đã tiến hành một “cuộc chiến đơn phương” chống lại Washington trong nhiều thập kỷ qua.

“Chúng tôi không bắt đầu cuộc chiến này, nhưng dưới thời Tổng thống Trump, chúng tôi đang kết thúc nó”, ông Hegseth nói thêm.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đồng thời cho biết hiện không có lực lượng Mỹ nào hiện diện trên bộ tại Iran. Tuy nhiên, ông cũng không loại trừ khả năng kịch bản này có thể xảy ra trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh sẽ không công khai những phương án mà Washington có thể cân nhắc.