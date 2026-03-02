Mỹ dùng UAV phỏng theo Shahed-136 tấn công cơ sở quân sự Iran

(VTC News) -

Trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, quân đội Mỹ triển khai một loại vũ khí tự hành mới, máy bay không người lái tấn công một chiều có tên LUCAS.

LUCAS là viết tắt của Hệ thống tấn công chiến đấu không người lái chi phí thấp do SpektreWorks - một nhà thầu quốc phòng có trụ sở tại Arizona – phát triển. LUCAS tương tự như một loại máy bay không người lái "cảm tử" được thiết kế để bay lượn trên lãnh thổ đối phương và phát nổ khi va chạm.

LUCAS là phiên bản được thiết kế ngược từ Shahed-136 của Iran. (Nguồn: Sundayguardianlive)

LUCAS được công bố có tầm bắn khoảng 860 km với tải trọng khoảng 18 kg thuốc nổ. Thiết bị có giá khoảng 35.000 USD, rẻ hơn nhiều so với tên lửa truyền thống.

UAV này có vai trò tấn công tự động, làm quá tải hệ thống phòng không của đối phương bằng số lượng thay vì vũ khí chính xác đắt tiền. Do chi phí thấp và khả năng sử dụng một lần, LUCAS cho phép quân đội Mỹ triển khai số lượng lớn mà không cần phải trả giá cao như tên lửa chính xác hoặc UAV lớn hơn.

Về cơ bản, máy bay không người lái này là phiên bản được thiết kế ngược từ Shahed-136 của Iran, một loại vũ khí lượn vòng đã được Nga sử dụng rộng rãi ở Ukraine. Không giống như các máy bay không người lái giám sát truyền thống thu thập thông tin tình báo và quay trở lại, LUCAS được chế tạo để trở thành một vũ khí tấn công dùng một lần: bay ra, tấn công mục tiêu và biến mất.

Việc LUCAS ra mắt trong chiến đấu có ý nghĩa quan trọng không chỉ vì nó đã được sử dụng, mà còn vì nó đánh dấu một sự thay đổi chiến lược trong việc triển khai vũ khí. Các quan chức quân sự và các nhà phân tích cho rằng chiến trường hiện đại - đặc biệt là những chiến trường có mật độ gây nhiễu điện tử cao, hệ thống phòng không nhiều lớp và địa hình khó lường - cung cấp môi trường thử nghiệm thực tế vô song cho các loại vũ khí mới.

Các chuyên gia quân sự cho rằng loại vũ khí này báo hiệu cách thức các cuộc chiến tranh trong tương lai có thể diễn ra, với máy bay không người lái đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động chiến đấu tiền tuyến.