Điều gì khiến Mỹ và Israel quyết định tấn công Iran?

(VTC News) -

Tình báo Mỹ và Israel nắm bắt cơ hội hiếm hoi khi xác định vị trí các lãnh đạo cấp cao nhất Iran đang tham dự các cuộc họp, đó chính là "ngòi nổ" tấn công Iran.

Vân Khánh
