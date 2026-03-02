Đà Nẵng và Phú Quốc giúp Việt Nam xác lập vị thế 'điểm đến đa thế hệ' của châu Á

(VTC News) -

Vượt qua những chuyến đi đơn thuần để “check-in”, năm 2026 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của xu hướng nghỉ dưỡng đa thế hệ – nơi một kỳ nghỉ không chỉ dành cho hai người hay một gia đình trẻ, mà là hành trình chung của ông bà, cha mẹ và con cháu. Theo ghi nhận từ hãng tin nổi tiếng CNA cùng dữ liệu của Expedia và Skyscanner, Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng mới của châu Á, với Đà Nẵng và Phú Quốc chính là hai đầu tàu định hình khái niệm “điểm đến của mọi thế hệ”.

Đà Nẵng – nơi ba thế hệ tìm thấy “điểm giao”

Tại miền Trung, Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, theo CNA, nhờ hệ sinh thái trải nghiệm trọn vẹn và liền mạch. Đây là thành phố hiếm hoi có thể “chiều lòng” cả ba thế hệ trong cùng một hành trình.

Bà Nà Hills từ lâu khẳng định vị thế là điểm đến biểu tượng, nơi mọi thế hệ trong gia đình đều có thể tìm thấy những khoảnh khắc nghỉ dưỡng trọn vẹn và đáng nhớ.

“Nếu thế hệ ông bà tìm thấy sự tĩnh tại giữa dòng chảy lịch sử và kiến trúc di sản, cha mẹ được nuông chiều bởi những góc cà phê tinh tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay những chuyến mua sắm sành điệu, thì với con trẻ, những bãi cát trắng trải dài và những tổ hợp giải trí luôn đủ sức tạo nên một hành trình khám phá đầy phấn khích”, CNA nhận định.

Biểu tượng rõ nét cho khả năng tích hợp này là khu du lịch nổi tiếng Sun World Ba Na Hills. Không chỉ là một công viên chủ đề, nơi đây vận hành như một “vũ trụ trải nghiệm” trên đỉnh Núi Chúa.

Tuyến cáp treo vượt mây đưa du khách bước vào không gian nơi kiến trúc châu Âu cổ điển giao hòa cùng cảnh quan đại ngàn. Ông bà có thể thong dong tại khu vực tâm linh với Chùa Linh Ứng; cha mẹ dạo bước giữa những quảng trường đậm chất Pháp; trong khi trẻ nhỏ và thanh thiếu niên giải phóng năng lượng tại công viên trong nhà Fantasy Park hay những đường trượt đầy phấn khích.

Những show diễn đường phố là trải nghiệm yêu thích của các thế hệ cùng gia đình khi đến Sun World Ba Na Hills.

Mô hình “tất cả trong một điểm đến” này không chỉ giúp tối ưu lịch trình mà còn giải quyết bài toán thể lực – yếu tố thường khiến các chuyến đi đa thế hệ trở nên phức tạp. Tại đây, mọi nhu cầu được đáp ứng trong một không gian thống nhất, để thời gian bên nhau không bị chia cắt bởi những quãng di chuyển rời rạc.

Phú Quốc – bản giao hưởng trải nghiệm từ bình minh đến pháo hoa

Nếu Đà Nẵng thuyết phục các đại gia đình bằng sự cân bằng, thì Phú Quốc chinh phục du khách bằng nhịp điệu liên tục của cảm xúc. Với mức tăng trưởng tìm kiếm lên đến 184% vào năm 2026 trên Skyscanner, đảo Ngọc trở thành một trong những điểm đến năng động nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trải nghiệm tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới là trải nghiệm không thể thiếu với mọi gia đình tới Phú Quốc.

Hành trình thường bắt đầu bằng tuyến cáp treo ba dây kỷ lục thế giới đưa du khách vượt biển đến Sun World Hon Thom. Trong khi thế hệ trẻ hào hứng với công viên nước và các trò chơi biển sôi động, những thành viên lớn tuổi có thể thảnh thơi tận hưởng làn nước xanh ngọc và không khí trong lành của quần đảo phía Nam.

Khi chiều xuống, nhịp cảm xúc chuyển sang một cung bậc lãng mạn hơn tại Thị trấn Hoàng Hôn. Giữa khung cảnh kiến trúc Địa Trung Hải, Cầu Hôn trở thành điểm hẹn của ánh sáng và cảm xúc – nơi các thế hệ cùng dạo bước và lưu giữ những khung hình trong ánh hoàng hôn rực rỡ.

Phú Quốc cùng “đặc sản” 2 màn pháo hoa hàng đêm chắc chắn sẽ đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cho mọi thành viên trong gia đình.

Và khi màn đêm buông xuống, Phú Quốc bước vào chương rực rỡ nhất. Những màn trình diễn đa phương tiện như Kiss of the Sea hay Symphony of the Sea, cùng hai màn pháo hoa mỗi đêm, biến bầu trời thành một sân khấu thị giác ngoạn mục. Không còn cảnh “mỗi người một hoạt động”, các thế hệ cùng ngồi lại bên bàn tiệc, cùng ngước nhìn bầu trời và chia sẻ một khoảnh khắc chung – thứ ký ức tập thể làm nên giá trị bền vững của du lịch gia đình.

Sự hiện diện của Đà Nẵng và Phú Quốc trên bản đồ du lịch quốc tế năm 2026 không chỉ là kết quả của hạ tầng vượt trội hay những con số tăng trưởng ấn tượng, mà còn ở tư duy làm du lịch lấy con người làm trung tâm. Trong làn sóng du lịch đa thế hệ toàn cầu, hai điểm đến này đang góp phần tái định nghĩa khái niệm nghỉ dưỡng tại châu Á – nơi sự sang trọng không chỉ đo bằng tiện nghi, mà bằng khả năng tạo ra những ký ức chung cho nhiều thế hệ cùng lúc. Và có lẽ, đó mới chính là “xa xỉ phẩm” thực sự của du lịch năm 2026.