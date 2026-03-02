Đóng

Trung Đông chìm trong khói lửa: Mỹ - Israel và Iran 'ăn miếng, trả miếng'

(VTC News) -

Cuộc đối đầu "ăn miếng trả miếng" giữa Mỹ - Israel và Iran đang gây thiệt hại nặng nề cho các thành phố và căn cứ quân sự tại Trung Đông.

THÙY DƯƠNG
