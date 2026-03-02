Bắt khẩn kẻ kẹp cổ, đánh tới tấp tài xế taxi ở TP.HCM

(VTC News) -

Video tài xế taxi ở TP.HCM bị khách kẹp cổ, đánh tới tấp. (Nguồn: Camera Giao thông)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Lê Hữu Phụng (SN 1991, ngụ xã Châu Pha) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Lê Hữu Phụng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình đón khách tại quán nhậu Bia Tháp (phường Tân Thành). Trước đó, khuya 26/2, anh L.V.N. (SN 1997, ngụ phường Tân Thành), tài xế taxi, nhận cuộc gọi đến đón khách tại quán nhậu trên để chở về khách sạn thuộc phường Phú Mỹ.

Do phải chờ đợi lâu, anh N. đề nghị hủy chuyến để nhận cuốc xe khác, dẫn đến cự cãi giữa hai bên. Trong lúc mâu thuẫn, một người trong nhóm khách bị cho là đã dùng tay kẹp cổ, đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt và ngực tài xế.

Chiều 27/2, Công an phường Tân Thành tiếp nhận tố giác của anh N. và tiến hành xác minh. Kết quả điều tra ban đầu xác định người đặt xe là Đ.T.T.H. (SN 1990, trú phường Phú Mỹ). Thời điểm xảy ra vụ việc, H. cùng nhóm bạn gồm Đ.D.H. (SN 1985, ngụ phường Tân Thành), Lê Hữu Phụng (SN 1991, ngụ xã Châu Pha) và H.N.Q. (SN 1984, ngụ phường Phú Mỹ) đang nhậu tại quán.

Theo cơ quan công an, khi tài xế đến nơi, Phụng ra xe trước trong khi H. yêu cầu tài xế chờ thêm. Quá trình trao đổi, giữa Phụng và anh N. xảy ra cãi vã. Sau đó, Phụng bị xác định đã dùng tay kẹp cổ và đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt, ngực của tài xế.

Sau khi làm việc với những người liên quan, công an xác định Phụng là người trực tiếp có hành vi tấn công. Tuy nhiên, thời điểm được triệu tập, Phụng rời khỏi địa phương, chỉ ba người đi cùng đến làm việc.

Công an phường Tân Thành đã phối hợp gia đình vận động Phụng ra trình diện. Khoảng 13h ngày 28/2, Phụng đến cơ quan công an làm việc và thừa nhận hành vi dùng tay kẹp cổ, đánh tài xế N. như phản ánh.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo, mọi hành vi sử dụng bạo lực, giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực trong các quan hệ dân sự đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Khi xảy ra tranh chấp, người dân cần giữ bình tĩnh, tuân thủ quy định pháp luật, ứng xử văn minh để tránh hậu quả đáng tiếc.