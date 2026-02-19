Đóng

Vô cớ đánh tài xế, người đàn ông 'quay xe' xin lỗi khi biết có camera

(VTC News) -

Trong lúc cãi nhau với vợ, nam hành khách ở Đắk Lắk bất ngờ quay sang đấm vào mặt tài xế, khi biết có camera hành trình lập tức xuống xe liên tục xin lỗi.

Nguyễn Ngọc
