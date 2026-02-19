Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 19/2/2026 - XSBDI 19/2

XSBDI 19/2. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 19/2/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 19/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 19/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 19/2/2026 - Xổ số Bình Định thứ Năm ngày 19/2/2026

Xem thêm KQXS Bình Định các ngày mở thưởng gần nhất

- XSBDI 12/2, kết quả xổ số Bình Định thứ Năm ngày 12/2/2026

XSBDI 12/2, kết quả xổ số Bình Định ngày 12/2/2026.

- XSBDI 5/2/2026

XSBDI 5/2, kết quả xổ số Bình Định ngày 5/2/2026.

- XSBDI 29/1/2026

XSBDI 29/1, kết quả xổ số Bình Định ngày 29/1/2026.

- XSBDI 22/1/2026

XSBDI 22/1, kết quả xổ số Bình Định ngày 22/1/2026.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng. Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian chi trả sẽ kéo dài đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai do đài Phú Yên và Huế sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba có đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu do đài Gia Lai và Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy do đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 19/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.