Mẹ bé tan máu bẩm sinh nghẹn ngào cảm ơn bạn đọc ủng hộ hơn 309 triệu đồng

(VTC News) -

Chị Thu nói lời cảm ơn độc giả, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình. (Video: Minh Đức)

Bé Nguyễn Thị Thương, 15 tuổi, thôn Cá 3, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh là nhân vật trong bài viết: “Chồng mất, con trai qua đời, mẹ bất lực nhìn con gái nguy kịch vì không có tiền”, đăng tải ngày 25/2.

Thương mắc bệnh tan máu bẩm sinh, phải truyền máu định kỳ để duy trì sự sống. Suốt nhiều năm nay, chị Chu Thị Thu ôm con đi khắp các bệnh viện chữa bệnh.

Chồng chị Thu mất vì tai nạn giao thông năm 2018, đến năm 2025 người con trai thứ hai cũng qua đời vì tai nạn. Một mình chị Thu vừa nuôi con, vừa gồng gánh chi phí điều trị cho Thương. Hoàn cảnh của gia đình chị sau khi được chia sẻ khiến nhiều độc giả xúc động.

Đại diện Báo Điện tử VTC News trao số tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình chị Thu.

Sau khi bài viết được đăng tải trên Báo Điện tử VTC News, đông đảo bạn đọc gần xa đã gửi tiền ủng hộ, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con. Tính đến ngày trao tiền, tổng số tiền bạn đọc hỗ trợ là 309.186.829 đồng.

Chị Thu không giấu được xúc động, liên tục nói lời cảm ơn và cho biết đây là số tiền mà trước đó chị chưa từng dám nghĩ tới.

“Tôi thật sự biết ơn các cô chú, anh chị đã thương mẹ con tôi. Nhờ có sự giúp đỡ này, tôi có thể đưa cháu ra Hà Nội tiếp tục điều trị. Nếu không có mọi người, tôi không biết phải xoay xở thế nào”, chị Thu nghẹn ngào nói.

Nhiều năm qua, hai mẹ con chị Thu gần như mỗi tháng đều phải ra Hà Nội để truyền máu và điều trị. Chi phí thuốc men, xét nghiệm, đi lại khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Khi bệnh của Thương trở nặng đầu năm 2026, chị gần như rơi vào bế tắc vì không còn khả năng xoay tiền.

“Có lúc tôi nghĩ chắc mình bất lực rồi, chỉ biết ôm con khóc, nhưng nhờ sự giúp đỡ của mọi người, mẹ con tôi có thêm hy vọng”, chị chia sẻ.

Chị Thu xúc động khi chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình.

Số tiền ủng hộ lần này sẽ được chị Thu dùng để đưa con gái ra Hà Nội điều trị, chi trả chi phí truyền máu, thuốc men và các xét nghiệm cần thiết trong thời gian tới.

Nhận được sự quan tâm của cộng đồng, chị Thu cho biết sẽ cố gắng chăm sóc và điều trị cho con thật tốt, đồng thời luôn ghi nhớ tấm lòng của những người đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất. “Nhờ mọi người mà con tôi có thêm cơ hội được sống. Mẹ con tôi sẽ không bao giờ quên ân tình này”, chị Thu xúc động nói.

Ông Lục Văn Tôn, Trưởng thôn Cá 3, cho biết gia đình chị Thu nhiều năm nay thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương. Sau khi chồng và con trai lần lượt qua đời vì tai nạn, chị một mình nuôi con và lo chi phí điều trị bệnh cho Thương.

“Chúng tôi rất cảm kích trước sự quan tâm của bạn đọc và các nhà hảo tâm. Sự hỗ trợ này có ý nghĩa rất lớn, giúp gia đình chị Thu có thêm điều kiện tiếp tục chữa bệnh cho cháu Thương”, ông Tôn nói.