Thủ tướng đề nghị đưa thuế môi trường xăng dầu về 0 đồng

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu khi kết luận tại cuộc họp Tổ công tác đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông ngày 10/3. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương đã ban hành văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới các đơn vị để triển khai thực hiện.

Theo đó, về các giải pháp trước mắt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tập đoàn Năng lượng - Quốc gia Việt Nam (PVN) và các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc đàm phán với các đối tác, đặc biệt là Chính phủ Kuwait, Nhật Bản, Nga và các quốc gia cung cấp dầu thô khác, hỗ trợ tìm kiếm và bảo đảm nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu trong nước từ tháng 5 và các tháng tiếp theo.

Bộ Công Thương được yêu cầu đảm bảo dầu thô cho các nhà máy lọc dầu trong nước từ tháng 5 và các tháng tiếp theo. (Ảnh minh họa)

Về nhập khẩu xăng dầu, Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động tìm kiếm nguồn cung, tăng cường nhập khẩu và phân bổ theo kế hoạch đã được giao, để bảo đảm 30% nhu cầu xăng dầu từ nguồn nhập khẩu; đồng thời, bảo đảm mức dự trữ theo quy định; xây dựng các kịch bản bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong các tình huống phát sinh.

Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương điều hành giá xăng dầu theo quy định, bảo đảm bám sát diễn biến giá xăng dầu hàng ngày để chủ động có giải pháp điều chỉnh kịp thời, linh hoạt, khắc phục triệt để tình trạng găm hàng chờ tăng giá hoặc tập trung mua tích trữ.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi cách thức quản lý giá tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các Nghị định sửa đổi, bổ sung khác có liên quan để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các doanh nghiệp, cân nhắc theo hướng Nhà nước không quy định giá bán cụ thể, thay thế quản lý bằng quy định giới hạn các chi phí và định mức lợi nhuận; giá cụ thể do doanh nghiệp chủ động công bố.

Bộ Tài chính nghiên cứu phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0 đồng, báo cáo Chính phủ trước ngày 12/3.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học (E10), góp phần giảm 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng.

Về phát động chiến dịch tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương xây dựng các kịch bản tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong toàn xã hội, trong đó tập trung: khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông sử dụng điện và nhiên liệu sạch; tăng cường tiết kiệm xăng dầu trong hoạt động giao thông vận tải; khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Bộ Công Thương chỉ đạo đơn vị liên quan chủ động xây dựng và cập nhật các kịch bản vận hành hệ thống điện trong trường hợp giá nhiên liệu đầu vào tăng cao hoặc nguồn cung nhiên liệu nhập khẩu bị gián đoạn; chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện chủ động bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho phát điện, tối ưu hóa phương thức vận hành hệ thống điện; tăng cường quản lý phụ tải và thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.

Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với các hành vi găm hàng xăng dầu chờ tăng giá, trục lợi nhằm ổn định thị trường đảm bảo an ninh năng lượng. Chỉ đạo công an các địa phương tạo điều kiện thuận lợi để các phương tiện vận tải xăng dầu vận chuyển hàng thuận lợi vào các khu vực nội đô, tránh để thiếu hàng cục bộ.