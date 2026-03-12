Vietlott 12/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/3/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 12/3. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 12/3/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 12/3/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 12/3 - Xổ số Power 6/55 12/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/3/2026 - Vietlott Power 6/55 12/3

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 12/3/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là một sản phẩm xổ số tự chọn do Vietlott phát hành. Trò chơi này thu hút nhiều người tham gia nhờ cách chơi dễ hiểu và giá trị Jackpot tích lũy có thể tăng lên rất cao.

- Kết quả quay số của Power 6/55 được công bố vào lúc 18h00 vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần. Buổi quay thưởng được tổ chức công khai, minh bạch và luôn có sự giám sát theo đúng quy định.

- Trong trường hợp có thay đổi về lịch quay thưởng, Vietlott sẽ thông báo trước trên website, ứng dụng chính thức cũng như tại các điểm bán vé. Nhờ đó, người chơi có thể dễ dàng theo dõi và cập nhật thông tin kịp thời.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng của Power 6/55 chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Nếu quá thời hạn này, tờ vé sẽ hết hiệu lực và không còn được giải quyết nhận thưởng.

- Khi đến làm thủ tục nhận giải, người trúng thưởng cần xuất trình tờ vé hợp lệ còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa. Việc chi trả tiền thưởng được thực hiện tại các điểm giao dịch hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền.

- Để đảm bảo kết quả chính xác, người chơi nên chờ khoảng 60 phút sau khi kỳ quay thưởng kết thúc trước khi tra cứu thông tin. Sau đó mới tiến hành các bước kiểm tra và làm thủ tục nhận giải nếu trúng thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người trúng thưởng Power 6/55 có thể đến trụ sở, văn phòng đại diện của Vietlott hoặc các đại lý được ủy quyền để thực hiện thủ tục nhận giải. Sau khi vé được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc.

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc cần thêm thời gian để xác minh tính hợp lệ của tờ vé trúng thưởng, việc chi trả giải thưởng có thể tạm thời bị hoãn. Quá trình thanh toán sẽ chỉ được tiếp tục sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 Power 6/55 dành cho tấm vé trùng khớp đầy đủ 6 số dự thưởng. Giá trị khởi điểm của giải này từ 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục được cộng dồn qua các kỳ quay cho đến khi có người trúng.

- Jackpot 2 Power 6/55 thuộc về vé trùng 5 số chính và thêm 1 số đặc biệt. Mức thưởng ban đầu khoảng 3 tỷ đồng và cũng sẽ được tích lũy sang kỳ quay tiếp theo nếu chưa có người may mắn trúng giải.

- Ngoài hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có nhiều mức thưởng khác. Cụ thể, vé trùng 5 số nhận 40 triệu đồng, trùng 4 số nhận 500.000 đồng và trùng 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi vé Power 6/55 được bán với giá 10.000 đồng. Nếu một tờ vé đồng thời trúng nhiều hạng mục giải thưởng, người chơi sẽ được nhận mức thưởng cao nhất. Trường hợp có nhiều vé cùng trúng Jackpot, tổng giá trị giải thưởng sẽ được chia đều theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 12/3/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.