Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 12/3/2026 - XSBDI 12/3

XSBDI 12/3. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 12/3/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 12/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng chỉ có giá trị nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng được in trên vé. Quá thời hạn 30 ngày theo quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm thực hiện việc chi trả tiền thưởng chậm nhất trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị lĩnh thưởng từ người trúng thưởng. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian chi trả sẽ kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai gồm có đài Huế và Phú Yên sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba gồm đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư gồm có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm gồm có đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu gồm đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy có đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật gồm đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 12/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.