Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 12/2/2026 - XSBDI 12/2

XSBDI 12/2. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 12/2/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 12/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 12/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 12/2/2026 - Xổ số Bình Định thứ Năm ngày 12/2/2026

Xem thêm kết quả XSBDI các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSBDI 5/2, kết quả xổ số Bình Định thứ Năm ngày 5/2/2026

XSBDI 5/2, kết quả xổ số Bình Định ngày 5/2/2026.

- XSBDI 29/1/2026

XSBDI 29/1, kết quả xổ số Bình Định ngày 29/1/2026.

- XSBDI 22/1/2026

XSBDI 22/1, kết quả xổ số Bình Định ngày 22/1/2026.

- XSBDI 15/1/2026

XSBDI 15/1, kết quả xổ số Bình Định ngày 15/1/2026.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng theo quy định là 30 ngày tính từ ngày quay số mở thưởng. Quá thời hạn quy định, vé trúng không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả tiền thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng. Nếu có tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do đài Phú Yên và Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba có đài Đắk Lắk, Quảng Nam mở thưởng.

- XSMT thứ Tư có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu có đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 12/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.