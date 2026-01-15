Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 15/1/2026 - XSBDI 15/1

XSBDI 15/1. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 15/1/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 15/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 15/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 15/1/2026 - Xổ số Bình Định thứ Năm ngày 15/1/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng in trên vé. Quá thời hạn này, vé trúng không được nhận tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng từ khách hàng trúng thưởng. Nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ cho kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai do đài Phú Yên, Huế sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba do đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư do đài Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm do đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu do đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy do đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật do đài Huế, Khánh Hòa, Kon Tum sẽ mở thưởng.

