Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 1/1/2026 - XSBDI 1/1

XSBDI 1/1. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 1/1/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 1/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 1/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 1/1/2026 - Xổ số Bình Định thứ Năm ngày 1/1/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng trên vé. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng sẽ không được nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng không quá 5 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng từ người trúng thưởng. Nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Phú Yên quay thưởng.

- XSMT thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, Quảng Nam quay thưởng.

- XSMT thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Đà Nẵng quay thưởng.

- XSMT thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị quay thưởng.

- XSMT thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Gia Lai quay thưởng.

- XSMT thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi quay thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Kon Tum, Khánh Hòa quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 1/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.