Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 4/12/2025 - XSBDI 4/12

XSBDI 4/12. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 4/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định. Kết quả XSBDI 4/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 4/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 4/12/2025 - XS đài Bình Định ngày 4/12/2025

Xem lại kết quả XSBDI các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSBDI 27/11, kết quả xổ số Bình Định thứ Năm ngày 27/11/2025

XSBDI 27/11, kết quả xổ số Bình Định hôm nay 27/11/2025.

- XSBDI 20/11/2025

XSBDI 20/11, kết quả xổ số Bình Định ngày 20/11/2025.

- XSBDI 13/11/2025

XSBDI 13/11, kết quả xổ số Bình Định ngày 13/11/2025.

- XSBDI 6/11/2025

XSBDI 6/11, kết quả xổ số Bình Định ngày 6/11/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian thanh toán tiền thưởng chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết tiếp nhận yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng. Nếu phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung quay số mở thưởng tại đài Huế, Phú Yên.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung quay số mở thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung quay số mở thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 4/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.