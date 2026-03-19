Bắt 9 thanh niên gây hàng loạt vụ trộm xe máy liên tỉnh

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Công an xã Tân Kỳ phá thành công chuyên án, bắt giữ 9 người liên quan đến nhiều vụ trộm cắp, tiêu thụ xe mô tô trên địa bàn Nghệ An, Bắc Ninh.

Từ cuối tháng 12/2025 đến đầu tháng 3/2026, trên địa bàn nhiều xã, phường ở Nghệ An liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy với thủ đoạn tinh vi, manh động, gây bức xúc trong Nhân dân. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng xác lập chuyên án, tập trung điều tra, truy xét.

Tang vật vụ án.

Thái Đình Thắng - kẻ cầm đầu nhóm trộm xe - tại cơ quan Công an.

Quá trình đấu tranh, ban chuyên án xác định nhóm 9 thanh niên độ tuổi từ 16 đến 20 do Thái Đình Thắng (sinh 2007, trú xã Vân Du, Nghệ An) cầm đầu. Thắng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, không nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập cùng một số người khác để thực hiện hành vi phạm tội.

Nhóm này sử dụng xe máy không gắn biển kiểm soát, di chuyển qua nhiều địa bàn, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp. Khi gây án, chúng phân công cảnh giới, nhanh chóng lấy trộm xe rồi mang đi tiêu thụ.

Các thành viên đường dây trộm xe máy liên tỉnh bị công an bắt giữ. (Ảnh: CANA)

Sau thời gian theo dõi, trong các ngày 15/3 và 16/3 vừa qua, lực lượng công an đồng loạt triển khai bắt giữ toàn bộ nhóm trộm xe trước khi chúng tìm cách rời địa bàn ra các tỉnh phía Bắc.

Tại cơ quan điều tra, những người này khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm xe máy tại Nghệ An và Bắc Ninh từ tháng 12/2025 đến nay. Ngoài việc bán xe lấy tiền tiêu xài, nhóm "đạo chích" còn sử dụng xe trộm cắp để tụ tập, lạng lách, gây mất trật tự công cộng.

Ban chuyên án thu giữ 9 xe mô tô là tang vật, tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ hình sự Thái Đình Thắng cùng những người liên quan để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.