Xả bụi vượt quy chuẩn, công ty ở Tuyên Quang bị xử phạt 200 triệu đồng

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tuyên Quang lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hợp kim sắt Hà Giang, có trụ sở tại Khu công nghiệp Bình Vàng, xã Vị Xuyên. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hợp kim sắt, Fero mangan.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định công ty đã có hành vi thải bụi vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần.

Với vi phạm này, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 200 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có việc thay thế túi vải của hệ thống lọc bụi, bảo đảm khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất phải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Công ty cổ phần Hợp kim sắt Hà Giang bị xử phạt do có hành vi thải bụi vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Bên cạnh vụ việc trên, qua sơ kết một năm thực hiện Kế hoạch số 135 của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã đạt nhiều kết quả trong công tác kiểm tra, xử lý.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 2 vụ án với 2 bị can về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, đã xử phạt vi phạm hành chính 19 vụ với 22 trường hợp, trong đó có 17 tổ chức và 5 cá nhân.

Tổng số tiền xử phạt hành chính trong các vụ việc này trên 5,5 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu tập trung tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, chăn nuôi.

Công an tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chủ động giám sát và kịp thời phản ánh các hành vi xả thải gây ô nhiễm đến cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, kiểm tra và xử lý theo quy định.