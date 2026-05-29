Giá dầu hôm nay 29/5: Tiếp tục giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà giảm trước các thông tin khác nhau liên quan đến khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Thị trường năng lượng liên tục biến động trong những phiên gần đây, do các tín hiệu mâu thuẫn về khả năng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba tháng tại Trung Đông và triển vọng mở lại eo biển Hormuz. Khu vực huyết mạch hàng hải này, vốn chiếm tới 1/5 lượng dầu lưu thông toàn cầu, hiện vẫn chỉ hoạt động với một phần nhỏ công suất so với trước xung đột.

Nhiều nguồn tin cho biết, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày.

Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn cần được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran khẳng định, văn bản ghi nhớ tiềm năng giữa hai bên hiện chưa được hoàn thiện hoặc xác nhận chính thức.

Theo Công ty tư vấn giao dịch dầu mỏ Ritterbusch & Associates, giá dầu thế giới tiếp tục chịu tác động mạnh từ các diễn biến tại Trung Đông. Thị trường phản ứng khá nhạy cảm trước những tín hiệu liên quan đến khả năng mở lại eo biển Hormuz cũng như triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Ngoài yếu tố địa chính trị, giá dầu còn chịu áp lực từ số liệu của Mỹ cho thấy, dự trữ dầu thô nước này giảm 3,3 triệu thùng trong tuần qua, đánh dấu tuần giảm thứ sáu liên tiếp. Ngoài ra, dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất của Mỹ cũng ghi nhận xu hướng giảm.

Chuyên gia phân tích của UBS nhận định, thị trường dầu mỏ hiện vẫn đặc biệt nhạy cảm với các diễn biến tại Trung Đông, bất chấp việc lượng dự trữ dầu của Mỹ tiếp tục giảm mạnh trong tuần qua.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 28/5, giá xăng E5 RON92 giảm 1.082 đồng/lít, không cao hơn 23.258 đồng/lít. Giá xăng RON95-III giảm 1.395 đồng/lít, không cao hơn 24.154 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.110 đồng/lít, không cao hơn 27.651 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.041 đồng/kg, không cao hơn 20.442 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) như sau: Xăng sinh học: 500 đồng/lít; Xăng không chì: 700 đồng/lít; Dầu diesel 300 đồng/lít; Dầu mazut: 700 đồng/kg.

Đồng thời cơ quan điều hành không chi sử dụng quỹ.