Giá dầu hôm nay 26/5: Tiếp tục giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà giảm mạnh khi thị trường liên tục bị chi phối bởi các thông tin trái chiều liên quan tới tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng những lo ngại kéo dài về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Theo các nhà phân tích, giá dầu giảm trong bối cảnh Mỹ và Iran phát đi những tín hiệu tích cực liên quan đến đàm phán hướng tới thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Giá dầu thế giới hôm nay suy giảm phiên thứ ba liên tiếp. (Ảnh minh họa: Reuters).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này và Mỹ đang hoàn tất bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột, với mục tiêu đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 30 - 60 ngày.

Giới quan sát cho rằng Trung Đông đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Nếu được ký kết, đây có thể trở thành thỏa thuận lớn nhất giữa Mỹ và Iran trong nhiều năm qua, góp phần giảm đáng kể nguy cơ xung đột khu vực và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, tiến trình đàm phán vẫn được đánh giá là mong manh do các bên còn nhiều khác biệt liên quan đến chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo, vai trò khu vực của Iran cũng như vấn đề an ninh của Israel.

Các nhà phân tích nhận định Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới một giải pháp, song triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn còn khá mơ hồ.

Trong khi đó, 7 quốc gia sản xuất dầu chủ chốt thuộc liên minh OPEC+ được dự báo sẽ đồng ý tăng nhẹ sản lượng trong tháng 7 tại cuộc họp diễn ra ngày 7/6 tới, dù hoạt động giao hàng của một số nước vẫn bị gián đoạn bởi xung đột.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 21/5, giá xăng RON95 tăng 1.470 đồng/lít, không cao hơn 25.540 đồng/lít; giá xăng E5 RON92 tăng 1.206 đồng/lít, không cao hơn 24.340 đồng/lít; giá dầu diesel tăng 1.540 đồng/lít, không cao hơn 28.761 đồng/lít; giá dầu mazut tăng 898 đồng/kg, không cao hơn 21.483 đồng/kg.

Nhà điều hành tiếp tục ngừng trích lập quỹ bình ổn xăng dầu với các mặt hàng trong kỳ này.