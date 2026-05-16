Giá dầu hôm nay 16/5: Dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh sau những tuyên bố cứng rắn từ lãnh đạo Mỹ và Iran, làm giảm kỳ vọng về một thỏa thuận nhằm khai thông eo biển Hormuz.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 7,84%, còn dầu WTI tăng tới 10,48%, trong bối cảnh thị trường lo ngại lệnh ngừng bắn mong manh trong xung đột với Iran có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.

"Mối quan hệ giữa Mỹ và Iran một lần nữa trở nên đối đầu gay gắt. Dù lệnh ngừng bắn vẫn đang được duy trì, nhưng hy vọng về việc sớm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang dần tan biến", các chuyên gia phân tích tại Commerzbank nhận định.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố Tehran “không còn lòng tin” với Mỹ và chỉ sẵn sàng đàm phán nếu Washington thực sự nghiêm túc. Ông cũng nhấn mạnh Iran đã chuẩn bị cho khả năng quay lại xung đột quân sự, song vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang dần mất kiên nhẫn với Iran. Ông tiết lộ đã thống nhất với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời yêu cầu Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Theo bà Vandana Hari, nhà sáng lập hãng phân tích thị trường dầu mỏ Vanda Insights, sự chú ý của thị trường hiện quay trở lại tình trạng bế tắc quanh eo biển Hormuz, cùng nguy cơ xung đột quân sự leo thang trở lại.

Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa diễn ra trong bối cảnh lượng dự trữ dầu toàn cầu đang sụt giảm mạnh.

"Thế giới đang tiêu thụ nguồn dầu dự phòng với tốc độ nhanh chưa từng thấy", ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cao cấp tại Price Futures Group cảnh báo.

Theo ông Phil Flynn, việc xả kho dự trữ chiến lược và cắt giảm nhu cầu chỉ giúp tránh cú sốc tức thời, nhưng dư địa an toàn đang nhanh chóng thu hẹp. Ông cho rằng nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa trong thời gian dài, thị trường dầu mỏ sẽ ngày càng thắt chặt, nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu tinh chế gia tăng và giá dầu có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng tới.

Trong khi đó, ông Ole Hansen cho rằng đà tăng của giá dầu còn đến từ tác động của các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Bên cạnh đó, cuộc gặp Mỹ - Trung cũng chưa tạo được bước tiến đáng kể trong việc mở lại eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h chiều ngày 14/5, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 656 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 23.134 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 276 đồng/lít, không cao hơn 24.078 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 27.226 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 587 đồng/kg, không cao hơn 20.585 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.