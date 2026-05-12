Giá dầu hôm nay 12/5: Ít biến động

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay gần như đứng yên sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về lệnh ngừng bắn với Iran trong bối cảnh chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy cuộc chiến sẽ sớm kết thúc và eo biển Hormuz phần lớn vẫn bị phong tỏa.

Căng thẳng leo thang sau khi ông Trump bác bỏ phản hồi của Tehran đối với đề xuất hòa bình từ phía Mỹ. Trước đó, Iran đưa ra các điều kiện bao gồm chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận (trong đó có Lebanon), yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh, khẳng định chủ quyền đối với eo biển Hormuz và yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân cũng như các lệnh trừng phạt kinh tế.

Ông Trump lập tức chỉ trích những yêu cầu này trên mạng xã hội là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Giá dầu thế giới hôm nay gần như đứng yên. (Ảnh minh họa: Reuters).

Về nguồn cung, thế giới đã mất khoảng 1 tỷ thùng dầu trong vòng hai tháng qua và thị trường năng lượng sẽ cần thời gian để ổn định, ngay cả khi hoạt động vận chuyển được nối lại. Ngoài ra, khảo sát của Reuters cho thấy, sản lượng của OPEC trong tháng 4 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ, chỉ còn khoảng 20,04 triệu thùng mỗi ngày.

Bên cạnh đó, xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia sang Trung Quốc dự kiến tiếp tục giảm trong tháng 6 do giá cao và nguồn cung hạn chế bởi xung đột.

Dự báo về tương lai, các nhà phân tích tại JPMorgan cho rằng, giá dầu sẽ duy trì ngưỡng trên 100 USD/thùng trong phần lớn thời gian còn lại của năm nay. Mức giá trung bình cho cả năm 2026 dự kiến đạt khoảng 97 USD/thùng, do thị trường khó có thể nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường ngay cả khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 7/5, giá xăng E5 RON92 tăng 1.164 đồng/lít, không cao hơn 23.790 đồng/lít; xăng RON95 tăng 603 đồng/lít, không cao hơn 24.354 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 678 đồng/lít, không cao hơn 27.494 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.145 đồng/kg, không cao hơn 21.172 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên bộ không trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.