Tổng thống Trump không nhượng bộ Iran, giá dầu Brent chạm ngưỡng khó tin

Hợp đồng tương lai tháng 6 của dầu Brent (chuẩn quốc tế) tăng 6,84% lên 126,10 USD/thùng vào lúc 0:22 sáng (giờ ET), trong khi dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 3,14% lên 110,24 USD/thùng.

Dữ liệu từ LSEG cho thấy giá dầu Brent tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2022, khi xung đột ở Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung.

Theo CNBC, giá dầu Brent tăng lên mức cao nhất trong 4 năm vào 30/4 sau khi có thông tin rằng quân đội Mỹ sẽ báo cáo Tổng thống Donald Trump về các phương án hành động đối với Iran. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng xung đột vũ trang có thể bùng phát trở lại, đồng thời gia tăng tác động từ việc Mỹ phong tỏa xuất khẩu của Iran.

Axios đưa tin rằng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ dự kiến sẽ trình bày với ông Trump các kế hoạch cho khả năng hành động quân sự với Iran, dẫn nguồn từ hai người am hiểu vấn đề.

Trước đó, ông Trump được cho là bác bỏ đề xuất của Tehran về việc mở lại eo biển Hormuz, cho thấy việc phong tỏa hải quân sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được một thỏa thuận rộng hơn.

Goldman Sachs ước tính rằng lượng dầu xuất khẩu qua “điểm nghẽn” eo biển Hormuz giảm xuống chỉ còn 4% so với mức bình thường, trong khi các cuộc đàm phán Mỹ-Iran bị đình trệ và việc phong tỏa của Mỹ tiếp tục siết chặt nguồn cung.

Các nhà phân tích của ngân hàng cho biết việc xuất khẩu của Iran bị hạn chế và dung lượng lưu trữ hạn chế có thể làm trầm trọng thêm gián đoạn nguồn cung nếu phong tỏa kéo dài. Họ cũng nhận định rằng việc UAE tăng sản lượng sau khi rời OPEC sẽ diễn ra dần dần trong trung hạn, thay vì bù đắp ngay sự thiếu hụt trong ngắn hạn.

Biểu đồ giá dầu thô Brent (hợp đồng tháng 6/2026) trên sàn ICE. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Trump tiếp tục đe dọa Iran trên Truth Social hôm 29/4. Bài đăng kèm theo một hình ảnh do AI tạo ra, cho thấy ông Trump cầm súng với các vụ nổ phía sau, cùng dòng chữ: “Không làm người tử tế nữa”

Bill Perkins, giám đốc đầu tư của Skylar Capital Management, cho biết thị trường dầu mỏ hiện đang bị chi phối bởi sự kết hợp giữa gián đoạn vật lý, yếu tố địa chính trị và tâm lý nhà đầu tư. Các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ chuyển động của tàu chở dầu và tín hiệu chính trị khi xung đột Mỹ–Iran kéo dài.

“Chúng ta vẫn còn khá xa một thỏa thuận, và có thể cần thêm thời gian hoặc căng thẳng leo thang để mở lại eo biển Hormuz", ông nói.

Trong khi dự trữ chiến lược và lượng dầu đang vận chuyển giúp giảm bớt áp lực giá, ông cho biết thị trường sản phẩm dầu (như nhiên liệu) đang chịu áp lực lớn hơn, với giá dầu diesel tăng mạnh và các nút thắt hậu cần vẫn tiếp diễn ngay cả khi có lệnh ngừng bắn.

Goldman Sachs cũng cảnh báo về rủi ro suy giảm nhu cầu, cho rằng tiêu thụ dầu toàn cầu trong tháng 4 có thể thấp hơn khoảng 3,6 triệu thùng/ngày so với tháng 2, với sự suy yếu tập trung ở nhiên liệu hàng không và nguyên liệu hóa dầu.

Trong thời gian tới, Perkins cho rằng giá dầu có thể tăng lên mức 140–150 USD/thùng nếu gián đoạn tiếp diễn, dù giá cao cuối cùng sẽ làm giảm nhu cầu.