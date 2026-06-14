Cách bảo vệ não bộ khi thức khuya liên tục để xem World Cup

(VTC News) -

Những trận bóng đá diễn ra vào rạng sáng thường mang đến cảm giác hồi hộp, phấn khích hoặc căng thẳng cho người hâm mộ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc thức khuya kéo dài để theo dõi bóng đá có thể để lại nhiều hệ lụy đối với não bộ và sức khỏe tổng thể.

BS.CKI Phạm Mạnh Hoàn, Trưởng phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Thử nghiệm lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết khi theo dõi những trận đấu có đội bóng yêu thích, cơ thể thường rơi vào trạng thái hưng phấn hoặc căng thẳng thần kinh.

Quá trình này thúc đẩy sự hình thành các gốc tự do, làm tổn thương mạch máu và ảnh hưởng đến hoạt động dẫn truyền thần kinh.

Không chỉ tác động đến tâm lý, việc thức xuyên đêm xem bóng đá còn làm xáo trộn đồng hồ sinh học. Nhiều người khó đi vào giấc ngủ hoặc ngủ không sâu sau trận đấu, khiến não bộ không có đủ thời gian phục hồi.

Để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực, bác sĩ khuyến cáo người hâm mộ cần chủ động sắp xếp lại thời gian nghỉ ngơi. Chẳng hạn, nếu trận đấu diễn ra lúc 2h sáng, có thể đi ngủ từ 21-22h, thức dậy để xem bóng đá rồi ngủ trở lại sau khi trận đấu kết thúc. Cách này giúp cơ thể vẫn đảm bảo được phần lớn thời lượng ngủ cần thiết.

Thức khuya theo dõi các trận cầu đỉnh cao không chỉ gây mệt mỏi mà còn làm suy giảm trí nhớ ngắn hạn. (Ảnh minh họa)

Một vấn đề khác thường gặp khi thức khuya xem bóng đá là cảm giác thèm ăn. Nhiều người có xu hướng sử dụng đồ ăn nhanh, thức ăn nhiều dầu mỡ hoặc uống rượu bia để tăng hưng phấn. Tuy nhiên, đây là những yếu tố làm tăng lượng calo, cholesterol, cản trở quá trình trao đổi chất và khiến giấc ngủ trở nên chập chờn hơn.

Thay vì sử dụng các thực phẩm giàu năng lượng và chất kích thích, người xem nên lựa chọn những món ăn nhẹ như trái cây, trứng luộc, sữa chua hoặc nước ép để giảm cảm giác đói mà không gây áp lực cho hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, việc tiếp xúc với màn hình tivi, máy tính, điện thoại hay máy chiếu trong đêm cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng giấc ngủ. Ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị điện tử có thể ức chế quá trình sản sinh melatonin - hormone điều hòa giấc ngủ, khiến cơ thể khó ngủ hơn ngay cả khi trận đấu đã kết thúc.

Theo bác sĩ Hoàn, chỉ một đêm thiếu ngủ cũng có thể làm suy giảm trí nhớ ngắn hạn và giảm hiệu suất học tập, làm việc trong ngày hôm sau. Đáng chú ý, não bộ của người thiếu ngủ dễ hình thành những ký ức sai lệch và suy giảm khả năng ghi nhớ thông tin quan trọng. Tình trạng này có thể kéo dài ngay cả khi người đó đã quay lại lịch ngủ bình thường.

Nếu việc thức khuya diễn ra thường xuyên và trở thành thói quen, nguy cơ sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer cũng gia tăng theo thời gian.

Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh, người thường xuyên phải thức khuya có thể bổ sung các dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe não bộ như việt quất và bạch quả. Hai thành phần này được cho là có khả năng chống gốc tự do, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu lên não, góp phần cải thiện khả năng tập trung, trí nhớ và chất lượng giấc ngủ.

Sau khi mùa giải kết thúc, nhiều người vẫn duy trì thói quen thức khuya dù không còn theo dõi bóng đá. Theo các chuyên gia, đây là thời điểm cần nhanh chóng thiết lập lại nhịp sinh học bằng cách đi ngủ và thức dậy vào cùng một khung giờ mỗi ngày, kể cả cuối tuần.

Người trưởng thành nên ngủ trước 23h, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử khoảng hai giờ trước khi lên giường và tránh các loại đồ uống chứa chất kích thích ít nhất bốn giờ trước thời điểm ngủ. Duy trì thời lượng ngủ từ 7-9 giờ mỗi đêm giúp cơ thể và não bộ có đủ thời gian phục hồi, tái tạo năng lượng.

Trường hợp thức khuya kéo dài dẫn đến khó ngủ hoặc mất ngủ dai dẳng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống, người bệnh nên thăm khám chuyên khoa để được tư vấn và điều trị phù hợp.