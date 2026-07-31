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Dịch vụ sau bán hàng trở thành 'điểm cộng' của Toyota
(VTC News) -
Không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm, Toyota đang tạo thêm lợi thế từ chất lượng dịch vụ sau bán hàng và trải nghiệm đồng hành cùng người dùng.
Mạnh Hùng - Hùng Cường
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