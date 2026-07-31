Khu nghỉ dưỡng 600 tỷ bỏ hoang hơn thập kỷ bên phá Tam Giang

Khu nghỉ dưỡng hơn 600 tỷ bỏ hoang như biệt thư ma bên phá Tam Giang

Thanh tra TP Huế vừa ban hành Kết luận thanh tra số 1465/KL-TTr và chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình triển khai dự án Vinconstec - Huế

Theo kết luận thanh tra, trong tiến độ đăng ký ban đầu, các hạng mục chính phải được đưa vào hoạt động từ giai đoạn 2010-2011. Thế nhưng đến nay, chủ đầu tư mới chỉ thực hiện một phần công tác bồi thường cây trồng, lăng mộ, khu nuôi tôm; san lấp mặt bằng; đầu tư một phần hạ tầng kỹ thuật với giá trị khoảng 4 tỷ đồng và xây dựng 10 hạng mục công trình trị giá khoảng 20 tỷ đồng.

Thanh tra TP Huế cũng xác định, dù chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cũng như chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, doanh nghiệp vẫn xây dựng các công trình với tổng diện tích hơn 4.099m², gồm 8 căn nhà liền kề, 2 công trình và 2 bể chứa nước bằng bê tông.

Hành vi xây dựng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất kể trên bị UBND huyện Phú Vang (cũ) xử phạt vi phạm hành chính vào tháng 4/2023 và doanh nghiệp chấp hành quyết định xử phạt.

Kết luận thanh tra cũng xác định dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chưa được cấp giấy phép xây dựng, đồng thời không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

Trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chủ đầu tư mới chuyển khoảng 3,72 tỷ đồng để chi trả cho người dân, trong khi vẫn chưa chuyển hơn 10,5 tỷ đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để tiếp tục thực hiện các phương án được phê duyệt. Việc chậm bố trí kinh phí khiến nhiều quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường trước đây phải hủy bỏ vào năm 2023 sau khi điều chỉnh ranh giới dự án.

Được biết, dự án Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là TP Huế) cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Công nghệ Việt Nam vào năm 2008. Dự án có diện tích ban đầu hơn 72 ha, nằm dọc quốc lộ 49B, tiếp giáp phá Tam Giang và bãi biển Phú Thuận (nay thuộC phường Thuận An). Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 600 tỷ đồng, được quy hoạch gồm khu nghỉ dưỡng cao cấp, công trình công cộng, dịch vụ thương mại cùng khu tái định cư.

Theo kế hoạch, dự án được khởi công từ tháng 5/2009. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2012-2015, giai đoạn 2 kết thúc vào năm 2017. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm triển khai, từ năm 2012, toàn bộ hoạt động thi công gần như dừng hẳn và khu đất rộng lớn rơi vào tình trạng bỏ hoang cho đến nay.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News sau hơn thập kỷ bỏ hoang , hiện các toà nhà của dự án nhìn như những căn biệt thự ma nằm ven phá Tam Giang gây mất mỹ quan đô thị, mất vẻ đẹp tại khu vực ven biển đẹp bậc nhất ở TP Huế. Nhiều hạng mục có dấu hiệu xuống cấp, các mảng trần bê tông cốt thép bị sập, rất nguy hiểm.

Thanh tra TP Huế nhận định, việc dự án kéo dài xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Tuy nhiên, kết luận thanh tra nhấn mạnh trách nhiệm của chủ đầu tư khi chưa tập trung nguồn lực tài chính, chậm điều chỉnh quy hoạch, không bố trí đủ kinh phí giải phóng mặt bằng. Đồng thời, các sở, ngành và chính quyền địa phương cũng được xác định chưa thực sự quyết liệt trong công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát quá trình triển khai dự án.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra TP Huế kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo đúng quy định; giao UBND phường Thuận An sớm hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh. Đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Công nghệ Việt Nam khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tập trung nguồn lực để sớm đưa dự án trở lại triển khai, tránh tiếp tục kéo dài tình trạng khu nghỉ dưỡng hàng trăm tỷ đồng bị bỏ hoang ngay tại cửa ngõ du lịch biển của Huế.