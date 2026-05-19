Bên trong khu nhà đất gần 20.000 m2 bỏ hoang chuẩn bị làm trụ sở UBND TP Huế

Khu nhà trên 'đất vàng' rộng gần 20.000 m2 chuẩn bị làm trụ sở UBND TP Huế

Lãnh đạo UBND TP Huế vừa ký quyết định điều chuyển khu nhà đất tại số 24 đường Tố Hữu (phường Vỹ Dạ - phần "đất vàng" ở khu vực trung tâm TP Huế) từ Bảo tàng Lịch sử TP Huế sang cho Văn phòng UBND TP Huế quản lý.

Theo quyết định, cơ sở nhà, đất này được điều chuyển với mục đích bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị thuộc khối hành chính của TP Huế gồm HĐND, UBND, Đoàn đại biểu quốc hội và Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Khu nhà, đất ở 24 đường Tố Hữu rộng gần 20.000 m2 với các khối nhà cao tầng, từng là trụ sở của UBND TP Huế (thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ).

Từ ngày 1/1/2025, Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cơ sở nhà, đất tại 24 đường Tố Hữu được sử dụng là trụ sở HĐND và UBND quận Thuận Hoá.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau (1/7/2025), khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phần lớn cơ sở nhà đất ở 24 đường Tố Hữu bị bỏ hoang.

Tháng 12/2025, UBND TP Huế quyết định giao khu nhà đất này cho Bảo tàng Lịch sử TP Huế quản lý, sử dụng làm cơ sở hoạt động sự nghiệp, trưng bày và bảo quản hiện vật.

Đầu năm 2026, Bảo tàng lên kế hoạch di dời hơn 33.000 hiện vật, trong đó có 2 bảo vật quốc gia, xác các loại máy bay, xe tăng, pháo... từ trụ sở cũ tại số 268 Điện Biên Phủ về đây. Tuy nhiên, theo rà soát của cơ quan chức năng, khu nhà đất này chưa thực sự phù hợp với chức năng bảo tàng do hạn chế về không gian trưng bày, lưu trữ hiện vật và tổ chức hoạt động chuyên môn; do đó phương án được thay đổi như trên. Từ đó, phần lớn cơ sở nhà đất công nằm tại số 24 đường Tố Hữu tiếp tục bị bỏ hoang.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News , hiện nay, phần lớn diện tích nhà đất ở 24 đường Tố Hữu (phường Vỹ Dạ, TP Huế) không được sử dụng, cửa đóng then cài.

Sau thời gian dài bỏ không, một số hạng mục công trình trên khu đất 24 đường Tố Hữu (phường Vỹ Dạ, TP Huế) có dấu hiệu xuống cấp, cỏ dại mọc nhiều.

Theo Văn phòng UBND TP Huế, hiện nay các đơn vị đang hoàn thiện các thủ tục liên quan để bàn giao trụ sở.

Sau khi bàn giao, Văn phòng UBND TP Huế sẽ sửa sang, chỉnh trang cảnh quan… Dự kiến ngày 1/1/2027 sẽ đưa vào sử dụng trụ sở mới của UBND TP Huế.

Việc đưa trụ sở mới về khu nhà số 24 đường Tố Hữu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức... giải quyết thủ tục hành chính vì trụ sở mới của UBND TP Huế chỉ cách khu vực tập trung trụ sở các sở ngành khoảng hơn 1km.

Nhiều sai phạm trong quản lý trụ sở, đất công ở Huế

Thanh tra TP Huế trước đó ban hành kết luận thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng trụ sở, đất công thuộc thẩm quyền của UBND TP Huế. Các đơn vị được thanh tra gồm Sở Tài chính, UBND phường Phú Xuân, UBND xã A Lưới 5 và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, 2, 3.

Kết luận cho thấy trong quá trình quản lý, sử dụng trụ sở, đất công, các đơn để xảy ra nhiều vi phạm trong việc ban hành cơ chế, chính sách và chấp hành quy định về phòng, chống lãng phí. Nhiều cơ sở nhà, đất chưa được xử lý kịp thời dù không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc bỏ hoang, gây lãng phí và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, có 245 cơ sở nhà, đất được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý trước 1/1/2025 theo hướng chuyển giao về địa phương quản lý nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa được xử lý. Trong 38 cơ sở nhà, đất do các cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương, mới 18 cơ sở được xây dựng phương án xử lý.

Nhận định các đơn vị còn thiếu chủ động trong cập nhật dữ liệu, kiểm tra hiện trạng tài sản, bàn giao, tiếp nhận tài sản chưa đúng quy định, Thanh tra TP Huế kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, khắc phục tồn tại và xử lý theo thẩm quyền. Chánh Thanh tra ban hành 5 quyết định thu hồi hơn 1,4 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong việc cho thuê, sử dụng nhà, đất công, nộp vào ngân sách Nhà nước.