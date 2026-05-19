Bên trong khu nhà đất gần 20.000 m2 bỏ hoang chuẩn bị làm trụ sở UBND TP Huế
Khu nhà đất gần 20.000 m2 ở phần "đất vàng" 24 đường Tố Hữu sẽ được dùng làm trụ sở của UBND, HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Huế sau thời gian dài bỏ hoang.
Nhiều sai phạm trong quản lý trụ sở, đất công ở Huế
Thanh tra TP Huế trước đó ban hành kết luận thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng trụ sở, đất công thuộc thẩm quyền của UBND TP Huế. Các đơn vị được thanh tra gồm Sở Tài chính, UBND phường Phú Xuân, UBND xã A Lưới 5 và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, 2, 3.
Kết luận cho thấy trong quá trình quản lý, sử dụng trụ sở, đất công, các đơn để xảy ra nhiều vi phạm trong việc ban hành cơ chế, chính sách và chấp hành quy định về phòng, chống lãng phí. Nhiều cơ sở nhà, đất chưa được xử lý kịp thời dù không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc bỏ hoang, gây lãng phí và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.
Đáng chú ý, có 245 cơ sở nhà, đất được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý trước 1/1/2025 theo hướng chuyển giao về địa phương quản lý nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa được xử lý. Trong 38 cơ sở nhà, đất do các cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương, mới 18 cơ sở được xây dựng phương án xử lý.
Nhận định các đơn vị còn thiếu chủ động trong cập nhật dữ liệu, kiểm tra hiện trạng tài sản, bàn giao, tiếp nhận tài sản chưa đúng quy định, Thanh tra TP Huế kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, khắc phục tồn tại và xử lý theo thẩm quyền. Chánh Thanh tra ban hành 5 quyết định thu hồi hơn 1,4 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong việc cho thuê, sử dụng nhà, đất công, nộp vào ngân sách Nhà nước.