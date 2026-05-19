Mắc ung thư trực tràng giai đoạn 3, cụ ông 74 tuổi hồi phục kỳ diệu nhờ mổ robot

Ông L. nhập viện trong tình trạng đi ngoài ra máu, đau bụng âm ỉ kéo dài - những triệu chứng điển hình của ung thư đường tiêu hóa nhưng thường dễ bị bỏ qua, hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa thông thường ở người lớn tuổi.

Qua thăm khám, nội soi và chụp cộng hưởng từ, các bác sĩ Bệnh viện K phát hiện khối u sùi chiếm nửa chu vi trực tràng, cách rìa hậu môn chỉ khoảng 6cm.

Kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân mắc ung thư trực tràng giai đoạn III (3B), khối u đã tiến triển tại chỗ và có dấu hiệu di căn hạch lân cận. Trước ca phẫu thuật, ông được chỉ định hóa xạ trị tiền phẫu nhằm thu nhỏ khối u, tạo thuận lợi cho việc can thiệp ngoại khoa.

Theo các bác sĩ khoa Ngoại Tiêu hóa 2, Bệnh viện K, thách thức lớn nhất của ca bệnh là khối u nằm ở vị trí trực tràng thấp, gần hậu môn. Đây là khu vực có cấu trúc giải phẫu phức tạp, nằm sâu trong khung chậu, bao quanh bởi nhiều cơ quan quan trọng như bàng quang, niệu quản, mạch máu lớn và hệ thần kinh chi phối chức năng tiểu tiện, sinh dục.

Sau hội chẩn chuyên môn, ê-kíp do TS.BS Đoàn Trọng Tú, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 2, quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi robot cắt đoạn trực tràng, vét hạch và nối trực tràng thấp cho bệnh nhân.

Cụ ông 74 tuổi kiên cường chiến đấu với ung thư trực tràng

Nhờ hệ thống robot hỗ trợ, các bác sĩ có thể phẫu tích chính xác từng lớp mô, bóc tách khối u an toàn trong không gian hẹp, đồng thời bảo tồn tối đa cơ thắt hậu môn - yếu tố quan trọng giúp duy trì chất lượng sống cho người bệnh sau điều trị.

Sau phẫu thuật, ông L. hồi phục tích cực, gần như không mất máu, ít đau và chỉ sau một ngày đã có thể ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng. Sau mổ một ngày ông đã ngồi được, đi được, gia đình rất mừng.

Theo TS.BS Đoàn Trọng Tú, hiện khoa Ngoại Tiêu hóa 2 triển khai thường quy phẫu thuật nội soi robot cho nhiều bệnh lý ung thư đường tiêu hóa như ung thư dạ dày, ung thư đại tràng và ung thư trực tràng.

Công nghệ robot mang lại nhiều lợi ích như tăng độ chính xác, giảm xâm lấn, hạn chế biến chứng, giúp người bệnh phục hồi nhanh và nâng cao chất lượng sống sau điều trị. Không ít bệnh nhân được áp dụng kỹ thuật này là người cao tuổi.

Điều quan trọng là người bệnh cần loại bỏ tâm lý “buông xuôi”, chủ động phối hợp với bác sĩ để nắm bắt cơ hội điều trị tốt nhất.

“Ngay cả bệnh nhân ngoài 70-80 tuổi, nếu đủ điều kiện sức khỏe và đảm bảo kỹ thuật, vẫn hoàn toàn có thể điều trị ung thư hiệu quả bằng các phương pháp hiện đại”, bác sĩ nhấn mạnh.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư đường tiêu hóa khi có dấu hiệu bất thường như đi ngoài ra máu, thay đổi thói quen đại tiện, đau bụng kéo dài… nhằm phát hiện bệnh sớm và nâng cao hiệu quả điều trị.