Điều tra vụ nam sinh ở Lâm Đồng tự tử nghi liên quan bạo lực học đường

Ngày 19/5, ông Trần Nhật Thi – Chủ tịch UBND xã Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, địa phương đã nắm được thông tin một học sinh tự tử và được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nạn nhân được xác định là em Đ.M.H, học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh).

Cháu H. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM. Ảnh: Gia đình cung cấp

Bà Trần Kim Vân - mẹ của cháu H. cho biết, ngày 15/5, gia đình phát hiện con trai có hành động dại dột tại nhà riêng. Hiện em H. đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM trong tình trạng hôn mê, chết não.

Theo phản ánh từ gia đình, thời gian qua, H. thường xuyên bị một nhóm học sinh cùng trường đánh đập, và bị ép mỗi ngày phải "cống nộp" ít nhất 10.000 đồng - 50.000 đồng cho một học sinh trong nhóm trên.

Số tiền nộp không đủ vào ngày hôm nay sẽ bị cộng dồn vào ngày hôm sau. Vì không có tiền, H. phải đi nhặt ve chai để kiếm tiền "cống nộp". Mỗi khi không đưa đủ tiền, cháu tiếp tục bị đánh đập, chửi bới và đe dọa ngay tại trường cũng như trên đường đi học về.

Điều khiến gia đình đau đớn hơn cả là cháu nhiều lần bị đe dọa rằng nếu dám kể cho phụ huynh hoặc gia đình biết thì sẽ bị đánh nặng hơn. Vì quá sợ hãi nên trong suốt thời gian dài cháu đã âm thâm chịu đựng một mình.

Cũng theo thông tin từ gia đình, giáo viên chủ nhiệm của H. từng một lần trực tiếp chứng kiến việc H. bị đánh bằng nón bảo hiểm, tuy nhiên cô chỉ gọi riêng hai học sinh vào phòng nói chuyện mà không thông báo cho gia đình biết.

Sau khi cháu H. cấp cứu tại bệnh viện, gia đình có báo Công An xã Di Linh, báo trường Trung học cơ sở Nguyễn Du.

Ông Nguyễn Viết Bá – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh) cho biết, nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ. Nhà trường cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình em H.

Ông Trần Hồng Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Di Linh cho biết, sự việc đã được lãnh đạo địa phương nắm tình hình. Hiện tại, thông tin trên Facebook đang lan tỏa, lãnh đạo xã đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.

“Hiện tại, Ban Thường vụ xã đều đã nắm được vụ việc và chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc, xác minh điều tra. Nếu đúng như gia đình cháu phản ánh thì cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Ai sai đến đâu sẽ xử lý đến đó, tuyệt đối không bao che.

Ông Quyết cho hay, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu H.

Bà Lê Thị Bích Liên – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho rằng sở mới nắm được thông tin. “Ở cấp Trung học cơ sở thì việc xử lý thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương nhưng sở sẽ liên lạc để nắm thêm thông tin, phối hợp với địa phương cùng các cơ quan liên quan xác minh, điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật”, bà Liên cho hay.