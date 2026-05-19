Địa chấn kép từ 2 đầu TP.HCM: 2 dự án Vinhomes lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Doanh số kỷ lục hơn 1.279 tỷ đồng tại Vinhomes Green Paradise chỉ trong chưa đầy 24 giờ, cùng lễ ký kết với 100 đối tác tại sự kiện ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park, đã minh chứng cho sức hút vô tiền khoáng hậu từ các siêu đô thị của nhà phát triển bất động sản số 1 Việt Nam. Sở hữu vị trí độc tôn, quy mô lớn được dẫn dắt bởi hạ tầng tỷ USD, hai dự án đang định hình lại bản đồ thịnh vượng của cả TP.HCM.

Dòng vốn từ giới đầu tư kinh nghiệm đang đổ dồn về Vinhomes Green Paradise tạo nên kỷ lục thị trường.

Ngày của những kỷ lục: Đông Nam hút 1.279 tỷ đồng, Tây Bắc quy tụ 100 đối tác

Tại Đông Nam TP.HCM, sức nóng của sự kiện "Nắm bắt vận hội - Đón đầu kỷ nguyên xanh" tại Vinhomes Green Paradise đã làm lu mờ hoàn toàn cái nắng như đổ lửa của TP.HCM.

Hàng trăm nhà đầu tư nhạy bén từ khắp cả nước đã đổ về, tận mắt chứng kiến tiến độ thi công thần tốc và chốt nóng những sản phẩm đầy tiềm năng. Kết quả là một kỷ lục đã được thiết lập: chỉ trong chưa đầy 24 giờ, siêu đô thị ESG++ tại Cần Giờ đã ghi nhận doanh số giao dịch hơn 1.279 tỷ đồng.

Đánh giá về dòng tiền kỷ lục đổ về đô thị biển, ông Cao Thanh Duy, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Thế giới Bất động sản, khẳng định: "Đặt trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, chỉ có Vinhomes mới tạo được con số này!".

Cùng ngày hôm đó, ở phía bên kia thành phố xuất hiện một cơn "địa chấn" dữ dội với màn ra mắt siêu dự án Vinhomes Sài Gòn Park (Hóc Môn, TP.HCM). Khán phòng tại Landmark 81 chật cứng người tham dự từ trước giờ G, đánh dấu một kỷ lục khi quy tụ tới 100 đại lý, liên minh, đối tác chiến lược cùng lực lượng bán hàng "khủng" lên tới 12.000 người.

Giới trong nghề đánh giá, đây là một cột mốc lịch sử mà ngay cả những buổi kick-off hoành tráng nhất trên thị trường cũng khó chạm tới. Đã tham gia nhiều sự kiện ra mắt dự án, song ông Nguyễn Thái Bình, Tổng giám đốc Đông Tây Land, phải thừa nhận: "Vinhomes Sài Gòn Park đã cho thấy sức nóng cực kỳ lớn, lớn hơn nhiều các dự án trước đây thị trường đã từng tung ra”.

Những con số "biết nói" được xác lập ngay trong ngày 16/5 không chỉ đập tan mọi sự e ngại về thanh khoản, mà còn là bảo chứng đắt giá nhất cho sức mạnh vô song của bộ đôi "song mã" nhà Vinhomes.

Sự kiện ra mắt dự án bùng nổ cho thấy sức hút khó cưỡng từ dự án Vinhomes Sài Gòn Park.

Giải mã sức hút từ “song mã” Vinhomes tại TP.HCM

Sự bùng nổ của ngày 16/5 hoàn toàn không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một chiến lược quy hoạch hoàn hảo của Vinhomes được đặt ở hai cực thành phố.

Ở Tây Bắc, Hóc Môn là cửa ngõ giao thương chiến lược trên trục xuyên Á, đóng vai trò hạt nhân kiến tạo "Thành phố Công viên Tri thức" đầu tiên của Việt Nam. Ở cực đối trọng phía Đông Nam, Cần Giờ đang hiện thực hóa khát vọng về một trung tâm giao thương quốc tế và một điểm đến an cư, nghỉ dưỡng thượng lưu tựa rừng, hướng biển.

Và để hiện thực hóa tầm nhìn vĩ mô đó, 2 dự án buộc phải có quy mô trên 1.000 ha - để chủ đầu tư có đủ không gian kiến tạo một hệ sinh thái "all-in-one" khép kín và đẳng cấp chưa từng có. Chỉ ở quy mô này, mô hình "thành phố 15 phút" mới thực sự thành hình, nơi cư dân được đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sống, học tập, chăm sóc sức khỏe, giải trí thời thượng và nghỉ dưỡng xa xỉ với hệ thống Vinschool, Vinmec, Vincom, Vinpearl, VinWonders…

Bên cạnh đó, dù thị trường bất động sản lâu nay tồn tại một quy luật là "hạ tầng đi trước, đô thị theo sau", nhưng tại bộ đôi siêu dự án này, một kịch bản hiếm có đang diễn ra: tiến độ phát triển hạ tầng và tiến độ thi công sản phẩm đang cùng bứt tốc song hành một cách mạnh mẽ.

Là hạt nhân của cực tăng trưởng Tây Bắc TP.HCM, Vinhomes Sài Gòn Park có tiềm năng tăng giá rất lớn.

Tại Tây Bắc, hệ thống Metro số 2 và Vành đai 3 đang gấp rút hoàn thành để sớm kéo lõi trung tâm về sát thềm nhà. Trong khi đó, ở phía Đông Nam, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ sẽ tạo ra một cuộc cách mạng về thời gian, rút ngắn hành trình chạm tới biển chỉ còn 13 phút - nhanh hơn cả thời gian uống một ly café.

Sức mạnh của hạ tầng và tiến độ thi công đã hoàn toàn chinh phục những nhà đầu tư khó tính nhất.

"Trước đây, khu này là biển còn hoang vu lắm. Cứ nghĩ phải 5 năm mới nhìn thấy được căn nhà đầu tiên, vậy mà chỉ hơn 1 năm thôi, đã có căn cất nóc. Tiến độ thật thần tốc và phi thường!", anh Nguyễn Văn Tuyến, một nhà đầu tư có 10 năm kinh nghiệm thực chiến, thốt lên khi tham quan công trường tại Cần Giờ ngày 16/5.

Tiến độ thi công thần tốc tại công trường siêu dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Còn tại Tây Bắc, ngay sau khi Vinhomes Sài Gòn Park ra mắt, lượng booking đang tăng lên từng giờ. Khách hàng TP.HCM, Hà Nội, Hưng Yên, Đà Nẵng… đang dồn dập chốt đơn để trở thành những nhà đầu tư “nước đầu”, đồng nghĩa cơ hội lợi nhuận cao nhất. Dự án chưa thành hình nhưng ai cũng đặt trọn niềm tin vào uy tín của chủ đầu tư Vinhomes.

Quan sát diễn biến những ngày qua, anh Hồng Phong, một nhà đầu tư lâu năm tại TP.HCM nhận định, việc cùng hội tụ vị trí đắc địa, quỹ đất khổng lồ, hạ tầng quốc gia, cùng năng lực thi công vượt trội là lợi thế độc tôn giúp 2 siêu dự án của Vinhomes chiếm thế thượng phong trên thị trường bất động sản phía Nam.

“Đó cũng là lý do khiến dòng tiền nhạy bén đang đổ mạnh về hai cực của TP.HCM”, ông Phong khẳng định.

Vào lúc 16h30 ngày 20/5 sẽ diễn ra sự kiện Kick-off dự án Vinhomes Sài Gòn Park đồng loạt tại TP.HCM và Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của 12.000 chuyên viên kinh doanh, đối tác. Đây là con số kỷ lục cho thấy sức nóng của dự án Vinhomes Sài Gòn Park với thị trường từ Bắc vào Nam.