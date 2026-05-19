Ông Trump hoãn cuộc tấn công ‘rất lớn’ nhằm vào Iran

(VTC News) -

Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công có quy mô "rất lớn" nhằm vào Iran trong ngày 19/5, nhưng cuối cùng ông ra lệnh cho Lầu Năm Góc tạm hoãn, do Qatar, Ả Rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và "một số nước khác" thúc giục ông dành thêm thời gian cho hoạt động ngoại giao.

“Chúng tôi đang chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công rất lớn vào ngày mai. Tuy nhiên, tôi quyết định hoãn lại một thời gian, hy vọng là mãi mãi, nhưng cũng có thể là một thời gian ngắn, vì chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất quan trọng với Iran", ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump cũng tuyên bố các quốc gia vùng Vịnh tin Tehran "đang rất gần đạt được thỏa thuận" và mọi thỏa thuận đều cần phải ngăn chặn được việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo bài đăng trước đó của nhà lãnh đạo Mỹ trên Truth Social, ông cũng chỉ thị Bộ Chiến tranh Mỹ sẵn sàng cho "cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn" vào bất cứ lúc nào nếu Washington không nhận được thỏa thuận mà họ cho là chấp nhận được.

Thông báo này được đưa ra sau loạt lời đe dọa từ ông Trump - người cảnh báo Iran vào cuối tuần trước rằng "thời gian đang cạn dần" và "sẽ chẳng còn gì sót lại" nếu Tehran không chấp nhận yêu cầu của Washington.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran vẫn bế tắc kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn mong manh được thiết lập vào hồi đầu tháng 4, sau một tháng xảy ra xung đột do Mỹ và Israel khởi xướng.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định rằng “đối thoại không có nghĩa là đầu hàng”, đồng thời hứa trong một bài đăng trên X hôm 18/5 rằng Tehran sẽ bảo vệ “lợi ích và danh dự của Iran” bằng “toàn bộ sức mạnh của mình”.

“Iran tham gia đối thoại với phẩm giá, uy tín và bảo vệ các quyền của quốc gia, và trong mọi hoàn cảnh đều sẽ không lùi bước trước quyền hợp pháp của người dân và đất nước”, ông Pezeshkian viết.

Trước đó, Iran cáo buộc chính quyền ông Trump theo đuổi "phương pháp cực đoan", đồng thời khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình và sẽ không hoàn toàn tháo dỡ cơ sở làm giàu uranium. Tehran cũng yêu cầu dỡ bỏ lệnh trừng phạt, bồi thường xung đột, chấm dứt cuộc chiến của Israel tại Lebanon cũng như công nhận chủ quyền của nước này đối với eo biển Hormuz.