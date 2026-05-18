New York Times: Quân đội Israel vận hành tiền đồn bí mật thứ hai tại Iraq để tấn công Iran

Tờ New York Times dẫn lời quan chức khu vực đưa tin Israel dường như đã thiết lập ít nhất hai căn cứ bí mật ở phía tây Iraq để tấn công Iran, trong đó một cơ sở chưa bị phát hiện. "Tiền đồn ở al-Nukhaib chỉ là cơ sở duy nhất bị phát hiện tới nay", nghị sĩ Iraq Hassan Fadaam cho biết.

Trong đó, căn cứ thứ hai được cho xây dựng ở khu vực sa mạc phía tây, song không được cung cấp vị trí cụ thể. Theo quan chức địa phương, Israel bí mật xây dựng căn cứ bí mật trên lãnh thổ Iraq từ cuối năm 2024 nhằm mục đích chuẩn bị cho cuộc xung đột trong tương lai.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel. (Ảnh: Reuters)

Tiền đồn này cũng "được Israel sử dụng để hỗ trợ hoạt động trên không, tiếp nhiên liệu và cung cấp điều trị y tế".

New York Times thông tin thêm Mỹ biết rõ về hai căn cứ bí mật của Israel và điều này đồng nghĩa với việc Washington "giấu Iraq sự thật rằng các lực lượng thù địch đang hiện diện trên lãnh thổ của mình".

Hiện tại, Iraq chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến thông tin. Nhưng trước đó, Người phát ngôn Sabah al-Numan của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq tuyên bố nước này sẽ không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng làm "bàn đạp" cho cuộc tấn công vào quốc gia khác.

Trong khi ở diễn biến khác, Israel đồng ý cùng Lebanon gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày nhằm kiềm chế xung đột giữa Israel và Hezbollah ở miền nam Lebanon. Thỏa thuận được đưa ra sau hai ngày đàm phán do Washington làm trung gian, kết thúc hôm 15/5 với cam kết sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp trong những tuần tới.

“Lệnh chấm dứt thù địch ngày 16/4 sẽ được gia hạn thêm 45 ngày để tạo điều kiện cho tiến triển tiếp theo”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott viết trên X, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán nhằm giải quyết hàng thập kỷ xung đột giữa hai nước đã diễn ra “rất hiệu quả”. Lệnh ngừng bắn hiện tại dự kiến hết hạn vào 17/5.

Chiến dịch ném bom và tấn công trên bộ của Israel ở miền nam Lebanon khiến khoảng 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh ngừng bắn hồi tháng trước sau các cuộc tiếp xúc ban đầu giữa đại sứ hai nước tại Washington.