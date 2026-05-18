Khởi công hạ tầng kỹ thuật Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), đồng thời đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hiện thực hóa một dự án năng lượng trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và hệ thống điện quốc gia.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), nằm trong Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đóng vai trò trọng tâm trong chiến lược phát triển nguồn điện sạch, chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải khí carbon của Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập.

Với tổng mức đầu tư gần 60 nghìn tỷ đồng, bao gồm nhà máy nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG công suất 1.500 MW, kho chứa và hệ thống tái hóa khí LNG có quy mô bồn chứa khoảng 250.000 m³ và bến cảng chuyên dùng thuộc Khu bến Đông Hồi - Cảng biển Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chíông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, bày tỏ tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm của các doanh nghiệp trong liên danh nhà đầu tư PV Power - NASU - SK Innovation, dự án sẽ được triển khai an toàn, hiệu quả, chất lượng, bảo đảm mục tiêu đưa Nhà máy vào vận hành và phát điện trong năm 2030.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc SK Innovation Hyeongwook Choo, đại diện liên danh nhà đầu tư, cho biết SK Innovation cùng các đối tác PV Power, NASU đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nguồn lực, công nghệ, tài chính và phương án triển khai, với quyết tâm xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả, an toàn, chất lượng; trở thành một công trình năng lượng hiện đại, an toàn, hiệu quả, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc tế và hòa lưới điện quốc gia theo đúng lộ trình đã cam kết với Chính phủ và tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, đại diện liên danh mong muốn lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, tỉnh Nghệ An tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện, hỗ trợ để nhà đầu tư triển khai các công việc liên quan như giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng và ký kết hợp đồng mua bán điện (PPA).

Phối cảnh dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập.

Với sự đồng hành của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An, sự đồng thuận của Nhân dân địa phương và năng lực của liên danh PV Power - NASU - SK Innovation, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được kỳ vọng sẽ về đích đúng tiến độ, đóng góp thiết thực vào an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển bền vững của đất nước.