LNG Quỳnh Lập: Động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ

Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Trong quá trình triển khai, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo điều hành, làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư quan tâm nhằm thúc đẩy tiến độ nghiên cứu, đề xuất đầu tư nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự án cũng như tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để thống nhất định hướng triển khai.

Với uy tín, năng lực tài chính và kinh nghiệm đã được khẳng định, liên danh gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam), SK Innovation và Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) đã được lựa chọn là nhà đầu tư dự án.

Ngày 23/4/2026, tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Tổng thống Hàn Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án LNG Quỳnh Lập cho liên danh nhà đầu tư.

Trong liên danh ấy, SK Innovation là tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực năng lượng và hóa chất của Hàn Quốc, nổi bật với định hướng phát triển năng lượng xanh và vật liệu tiên tiến. NASU là doanh nghiệp uy tín của Nghệ An, không chỉ phát triển nông nghiệp tuần hoàn mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong lĩnh vực năng lượng.

Đặc biệt, PV Power giữ vai trò nòng cốt với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực điện khí, sở hữu và vận hành hệ thống 10 nhà máy điện với tổng công suất hơn 5.800MW trên cả nước. Dấu ấn nổi bật của PV Power là việc đưa vào vận hành thương mại Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 trong năm 2025 - những nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam, qua đó khẳng định năng lực làm chủ công nghệ LNG và tạo nền tảng quan trọng để đồng hành cùng các dự án năng lượng chiến lược như LNG Quỳnh Lập.

Dự án có vị trí đặt tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, với tổng mức đầu tư hơn 59.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 1.500MW. Dự án bao gồm hệ thống kho chứa LNG khoảng 250.000m3, hệ thống tái hóa khí cùng bến cảng chuyên dụng phục vụ nhập khẩu LNG. Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm nguồn điện ổn định cho khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Phối cảnh dự án Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập.

Nhà máy LNG Quỳnh Lập sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới với hiệu suất cao, giúp giảm đáng kể lượng phát thải CO2 so với các nhà máy nhiệt điện truyền thống. Đây được xem là bước đi phù hợp với định hướng phát triển năng lượng sạch trong Quy hoạch điện VIII cũng như cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.

Cùng với đó, dự án được kỳ vọng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với kinh tế - xã hội địa phương, thúc đẩy phát triển logistics, cảng biển, công nghiệp phụ trợ và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Với quy mô lớn, công nghệ hiện đại cùng sự đồng hành của những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm và tiềm lực, dự án Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập không chỉ là công trình năng lượng trọng điểm, tạo động lực mới cho an ninh năng lượng Bắc Trung Bộ, mà còn là biểu tượng cho khát vọng phát triển xanh, bền vững của Việt Nam trong tương lai.