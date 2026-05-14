Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 20 triệu với hộ nghèo chuyển sang xe máy điện

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành dự thảo Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới; hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch; một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.

Đối tượng hỗ trợ là cá nhân có nơi thường trú hoặc đã tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên trên địa bàn Hà Nội tính đến thời điểm ban hành Nghị quyết này và là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm ban hành Nghị quyết, khi chuyển đổi sang xe mô tô, xe gắn máy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường phải có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.

Mỗi cá nhân được hỗ trợ cho 1 xe, có thể lựa chọn một trong hai phương thức hỗ trợ.

Phương án thứ nhất là được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền: Ngân sách thành phố hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 5 triệu đồng. Với cá nhân thuộc hộ nghèo hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng. Cá nhân thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng.

Người dân có thể chọn phương thức hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Cụ thể, đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ nhưng nếu không nhận hỗ trợ trực tiếp bằng tiền thì có thể lựa chọn phương án nhận hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng có trị giá 5 triệu đồng.

Về hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, cá nhân đủ điều kiện nếu không nhận hỗ trợ trực tiếp bằng tiền thì có thể lựa chọn phương án nhận hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng có trị giá 5 triệu đồng.

Thành phố cũng dự kiến hỗ trợ 30% tiền lãi vay ngân hàng thương mại với toàn bộ giá trị hợp đồng vay được thực hiện trong thời gian vay vốn (thời gian hỗ trợ tối đa không quá 5 năm) đối với phương tiện thuộc sở hữu của các đơn vị đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, thành phố dự kiến cho vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội theo các quy định hiện hành đối với các tổ chức là chủ đầu tư các dự án đầu tư phương tiện đủ điều kiện.