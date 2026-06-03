Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bằng cấp, thâm niên, chức vụ không thể thay thế cho kết quả phục vụ Nhân dân

(VTC News) -

Chiều 3/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ không chỉ là nhiệm vụ nội bộ của Đảng, mà là năng lực gốc của quản trị quốc gia; là điều kiện quyết định để biến đường lối thành hiện thực, biến nghị quyết thành hành động, biến nguồn lực thành phát triển, biến niềm tin của Nhân dân thành sức mạnh.

Nghị quyết Đại hội XIV đặt ra yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy, trong đó có yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để làm cho đất nước tự chủ chiến lược, phát triển nhanh, bền vững.

"Những yêu cầu đó đòi hỏi Đảng phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện; nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển, năng lực cầm quyền, năng lực dự báo, năng lực tổ chức thực hiện và năng lực kiểm soát quyền lực", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, xây dựng Đảng trong giai đoạn mới không chỉ là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mà còn phải xây dựng một Đảng đủ bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, năng lực và phương thức lãnh đạo phù hợp để dẫn dắt đất nước trong kỷ nguyên mới.

Xây dựng Đảng phải gắn chặt với xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Nhấn mạnh phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định đổi mới phương thức lãnh đạo là làm cho sự lãnh đạo của Đảng đúng hơn, trúng hơn, sâu sát hơn, hiệu quả hơn; bảo đảm Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương, định hướng chiến lược, bằng tổ chức cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát, bằng nêu gương, bằng thuyết phục và bằng kết quả thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, năng lực tổ chức thực hiện đang là điểm nghẽn lớn ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, cần tập trung tháo gỡ; phải khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều chuyển biến ít, ban hành văn bản nhiều nhưng sản phẩm cuối cùng không rõ.

"Mọi nhiệm vụ lớn phải được lượng hóa bằng kết quả cụ thể; không để tình trạng việc chung chung, trách nhiệm chung chung, cuối cùng không ai chịu trách nhiệm", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Về vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ban Tổ chức Trung ương cần tiếp tục rà soát kỹ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị sau sắp xếp.

Nguyên tắc được người đứng đầu Đảng, Nhà nước đưa ra là một cơ quan có thể làm nhiều việc, nhưng một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Về đổi mới căn bản công tác cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu trong giai đoạn mới, cán bộ không chỉ cần bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống gương mẫu, mà còn phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, năng lực chuyển đổi số, năng lực tổ chức thực hiện, năng lực xử lý vấn đề khó, năng lực đối thoại với Nhân dân và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

"Công tác cán bộ phải đổi mới từ 'đúng quy trình' sang 'đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đúng sở trường, đúng sản phẩm'. Quy trình rất quan trọng, nhưng quy trình không thay thế được chất lượng cán bộ. Hồ sơ rất cần thiết, nhưng hồ sơ không thay thế được sản phẩm công việc. Bằng cấp, thâm niên, chức vụ không thể thay thế cho năng lực thực thi, uy tín và kết quả phục vụ Nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Nêu rõ đánh giá cán bộ phải là khâu đột phá, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảnh báo đánh giá sai thì người tốt không được phát huy, người yếu không bị thay thế, người cơ hội có thể chui sâu, leo cao, làm hỏng việc, hỏng tổ chức, hỏng niềm tin.

Vì thế, cần chuyển mạnh sang đánh giá cán bộ bằng phẩm chất, năng lực, uy tín, sản phẩm cụ thể, kết quả thực hiện nhiệm vụ, dữ liệu công việc và sự tín nhiệm của Nhân dân.

Bên cạnh đó, thực hiện thực chất chủ trương "có vào, có ra", "có lên, có xuống"; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ có năng lực nổi trội, cán bộ trưởng thành từ thực tiễn cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng kiểm soát quyền lực trong toàn bộ quá trình từ xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; phải kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, cục bộ địa phương, thân quen, khép kín, tư duy nhiệm kỳ.

Cùng với phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải chống cả trì trệ, né tránh, đùn đẩy, vô cảm trước yêu cầu chính đáng của Nhân dân.

"Kiểm soát quyền lực không phải để làm chậm đổi mới, mà để quyền lực được sử dụng đúng mục đích, đúng thẩm quyền, đúng trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích chính đáng của Nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu quan điểm.

Cũng tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, phải chuyển từ số hóa hồ sơ sang tạo lập dữ liệu sống phục vụ tham mưu chiến lược, chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát và đánh giá cán bộ.