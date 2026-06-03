Thứ trưởng Bộ Công Thương: Sẽ kiểm tra đột xuất để đảm bảo chất lượng xăng E10

(VTC News) -

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết từ ngày 1/6 chuyển đổi sang xăng sinh học - hiện chủ yếu là xăng E5 và E10. Các bộ ngành và địa phương đã chuẩn bị nhiều nội dung, đảm bảo điều kiện, lộ trình tốt nhất.

Về kiểm soát chất lượng, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu rõ, tất cả các xăng đều được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, thực hiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn với xăng nhiên liệu sinh học.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.

"Từ sản xuất, phối trộn, phân phối, lưu thông bán lẻ, mọi khâu đưa sản phẩm tới người tiêu dùng phải được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và ngược lại người tiêu dùng cũng có đánh giá, phản ánh ngược lại để phục vụ kiểm tra, giám sát", Thứ trưởng nói.

Theo đó, doanh nghiệp phối trộn, pha chế, vận chuyển tới cửa hàng phải đảm bảo kiểm tra, kiểm soát chất lượng xăng sinh học. Bản thân người dùng cũng nên có đánh giá, phản ánh; các đơn vị trực tiếp sản xuất, phối trộn, pha chế, vận chuyển cho đến đại lý bán lẻ cũng phải đảm bảo tự giám sát chất lượng.

Đồng thời, cơ quan quản lý Nhà nước còn thường xuyên kiểm tra thông qua lực lượng quản lý thị trường ở Trung ương và địa phương.

"Việc kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch, đồng thời có kiểm tra đột xuất để xử lý kịp thời. Việc cung ứng xăng sinh học đã được thực hiện từ năm 2008 và luôn có sự kiểm tra, kiểm soát và nhiệm vụ này sẽ tiếp tục được thực hiện đối với xăng E10", Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Đối với các hành vi vi phạm, theo Thứ trưởng, pháp luật hiện hành đã quy định rõ về thẩm quyền, phạm vi, mức độ và hình thức xử lý, bao gồm xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động và các biện pháp khác.

Liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ban hành rõ quyền và trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng cao nhất.

"Bộ Công Thương quán triệt quan điểm rằng việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học phải hướng tới tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất. Quyền lợi của người tiêu dùng luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình xây dựng và triển khai chính sách", Thứ trưởng nói.

Để bảo vệ người tiêu dùng, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay, một trong những giải pháp quan trọng là tiếp nhận phản ánh, khiếu nại liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng nhiên liệu sinh học.

Trước hết, các bộ, ngành, cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp sản xuất xe, động cơ và thiết bị sử dụng xăng sinh học cần tăng cường cung cấp thông tin, trả lời phản ánh, kiến nghị và tư vấn kỹ thuật cho người tiêu dùng, bởi không phải ai cũng nắm rõ các vấn đề kỹ thuật liên quan.

Bộ Công Thương cũng đang xây dựng các bộ cẩm nang và bộ câu hỏi - đáp để giải thích, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của người dân. Hiện các bộ câu hỏi - đáp vẫn đang trong quá trình hoàn thiện trên cơ sở tiếp tục lắng nghe ý kiến và phản ánh từ các bên liên quan.

Theo ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Bộ Công Thương cũng yêu cầu các hãng xe và doanh nghiệp sản xuất động cơ rà soát, đánh giá lại mức độ tương thích của phương tiện với xăng nhiên liệu sinh học.

Nhấn mạnh việc đảm bảo đủ lượng hàng, đủ lượng xăng sinh học tới người dân, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng đây là trách nhiệm của Bộ Công Thương và khẳng định sẽ đảm bảo xăng nhiên liệu sinh học gồm xăng E5, E10 tới người dùng.

"Bộ Công Thương cùng các bộ ngành cố gắng kiểm soát chất lượng, thực hiện tốt nhất kiểm soát chất lượng từ sản xuất, phối trộn, phân phối, bán ra thị trường, đảm bảo quyền lợi cao nhất", Thứ trưởng Bộ Công Thương nói thêm.