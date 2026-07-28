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Chuyện người đặc công Rừng Sác phá kho bom đạn hơn 100.000 tấn

(VTC News) -

Ở tuổi 75, Đại úy Bùi Quyết Thắng vẫn nhớ như in trận đánh hủy diệt kho bom đạn hơn 100.000 tấn trong thành Tuy Hạ khiến kẻ thù khiếp sợ.

Hà Dương
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