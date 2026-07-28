Không mời được Guardiola, Pirlo làm HLV Italy, Maldini từ chức sau 16 ngày

(VTC News) -

Theo Sky Sports, chỉ 16 ngày sau khi được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC), huyền thoại Paolo Maldini cùng cố vấn Leonardo bất ngờ từ chức. Quyết định được đưa ra sau khi FIGC từ chối bổ nhiệm Andrea Pirlo làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia vì những tranh cãi liên quan đến mối quan hệ của cựu danh thủ này với một công ty cá cược của Nga.

Paolo Maldini cùng cố vấn Leonardo được FIGC bổ nhiệm ngày 11/7. Hai cựu danh thủ được kỳ vọng sẽ dẫn dắt cuộc cải tổ của bóng đá Italy sau cú sốc đội tuyển quốc gia lần thứ 3 liên tiếp không thể giành vé tham dự World Cup. Một trong những công việc đầu tiên của huyền thoại AC Milan là tìm người kế nhiệm Gennaro Gattuso, người đã từ chức hồi tháng 4.

Andrea Pirlo từng là ứng viên số một cho chiếc ghế HLV trưởng tuyển Italy sau khi Pep Guardiola từ chối lời mời. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã dừng lại vào cuối tuần qua do những lo ngại xoay quanh vai trò đại sứ thương hiệu của Pirlo đối với một công ty cá độ. Một số quan chức FIGC cùng các chính trị gia Italy cho rằng việc bổ nhiệm Pirlo có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của đội tuyển quốc gia.

Paolo Maldini từ chức giám đốc kỹ thuật của đội tuyển Italy chỉ sau 16 ngày đảm nhiệm vị trí này. (Ảnh: Reuters)

Ngay sau khi bị loại khỏi danh sách ứng viên, Pirlo đã đăng tải thông điệp trên Instagram để lên tiếng bảo vệ bản thân.

“Sau khi biết mình không còn là ứng viên dẫn dắt đội tuyển Italy, tôi thấy cần phải làm rõ một số vấn đề. Trong suốt sự nghiệp cầu thủ và huấn luyện viên, tôi luôn làm việc trong khuôn khổ pháp luật của những quốc gia mình hoạt động và tôn trọng mọi hợp đồng đã ký”, Pirlo viết.

Nhà vô địch World Cup 2006 cho biết ông ký hợp đồng đại sứ với Fonbet từ tháng 10 năm ngoái và nhấn mạnh đây chỉ là mối quan hệ hợp tác về thương mại và thể thao. “Việc gán cho sự hợp tác này ý nghĩa chính trị là quy chụp cho tôi những quan điểm mà tôi chưa từng bày tỏ và cũng không hề có”, Pirlo khẳng định.

Trong quá trình tìm kiếm người kế nhiệm Gennaro Gattuso, FIGC từng tiếp cận nhiều tên tuổi lớn. Theo Sky Sports, Pep Guardiola là mục tiêu hàng đầu. Liên đoàn sẵn sàng điều chỉnh ngân sách để có thể thuyết phục chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Maldini và Leonardo đã có ba ngày làm việc với Guardiola tại Barcelona để trình bày kế hoạch tái thiết bóng đá Italy. Không chỉ mời ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia, FIGC còn muốn Guardiola trở thành trung tâm của “Dự án Azzurro”, chương trình cải tổ toàn diện từ đội tuyển quốc gia đến các cấp độ trẻ nhằm đưa bóng đá Italy trở lại vị thế hàng đầu.

Dù được cho là lắng nghe rất kỹ đề xuất, Guardiola cuối cùng vẫn từ chối vì những lý do cá nhân ngoài bóng đá. Trước Guardiola, Carlo Ancelotti cũng nằm trong danh sách ứng viên. Tuy nhiên, chiến lược gia kỳ cựu vẫn còn hợp đồng với đội tuyển Brazil nên không thể nhận lời.